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国内手机出货量5月出货3783.6万部 同比增长1.2%

国内手机出货量5月出货3783.6万部 同比增长1.2%
2018年06月11日 10:39 新浪科技综合
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　　来源：C114中国通信网

　　C114讯 6月11日消息（乐思）来自中国信息通信研究院发布的《2018年5月国内手机市场运行分析报告》显示：2018年5月，我国国内手机结束连续14个月的单月出货量同比下降态势，呈现小幅增长。

　　2018年5月，国内手机市场出货量3783.6万部，同比增长1.2%。2018年1-5月，国内手机市场出货量1.59亿部，同比下降19.0%。

2017年至2018年5月国内手机出货量情况2017年至2018年5月国内手机出货量情况

　　5月份，国内手机上市新机型数量减少明显。根据报告，2018年5月，上市新机型62款，同比下降50.8%，上市新机型中含2G手机9款、4G手机53款；2018年1-5月，上市新机型323款，同比下降31.3%，上市新机型中含2G手机69款、3G手机2款，4G手机252款。

2018年1-5月国内手机上市新机型数量 2018年1-5月国内手机上市新机型数量

　　其中，国产品牌手机出货量占据九成份额。2018年5月，国产品牌手机出货量3404.8万部，同比下降0.5%，占同期国内手机出货量的90.0%；上市新机型55款，同比下降53.8%，占同期国内手机上市新机型数量的88.7%。2018年1-5月，国产品牌手机出货量1.42亿部，同比下降20.4%，占同期国内手机出货量的88.8%；上市新机型297款，同比下降33.0%，占同期国内手机上市新机型数量的92.0%。

2018年1-5月国内外品牌手机出货量构成2018年1-5月国内外品牌手机出货量构成

　　5月份出货的手机中，智能手机占主导位置。2018年5月，智能手机出货量为3598.1万部，同比增长1.7%，占同期国内手机出货量的95.1%，其中Android手机在智能手机中占比89.8%。2018年1-5月，智能手机出货量为1.51亿部，同比下降19.1%，占同期国内手机出货量的94.4%，其中Android手机在智能手机中占比为86.9%。

2017年至2018年1-5月国内外品牌手机出货量构成2017年至2018年1-5月国内外品牌手机出货量构成

　　5月上市新机型中，以Android手机为主。2018年5月，上市智能手机新机型53款，同比下降44.8%，占同期手机新机型总量的85.5%，其中支持Android操作系统的手机52款。2018年1-5月，上市智能手机新机型254款，同比下降32.1%，占同期新机型数量的78.6%，其中支持Android操作系统的手机244款。

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