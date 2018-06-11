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小米披露CDR招股书：第一季度收入344亿元

小米披露CDR招股书：第一季度收入344亿元
2018年06月11日 09:57 PingWest
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　　证监会网站今日公布了《小米集团公开发行存托凭证招股说明书》的申报稿。招股书披露，中信证券股份有限公司为本次发行的保荐机构及主承销商，在上海证券交易所申请上市，小米将同步与港交所申请公开发行并上市。暂未公布此次CDR占CDR和港股发行后的总股本的占比，招股书称发行数量最终以中国证监会核准的CDR发行规模为准。

　　据小米CDR招股书披露，2018年第一季度，小米收入为344.12亿元。

　　2015年、2016年、2017年和2018年第一季度，公司净利润分别为-76.27亿元、4.92亿元、-438.89亿元和-70.27亿元，截至2018年3月31日，公司的净资产为-1280亿元，累计亏损1352亿元，发行前公司不存在未分配的滚存利润，公司净利润大额为负主要是由于可转换可赎回优先股会计处理造成，上市后不会再产生公允价值亏损。扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为-22.48亿元、2.33亿元、39.45亿元和10.38亿元。

　　据了解，CDR招股书公布的“扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润”与港股招股书公布的“经调整经营净利润”在扣除理财产品投资收益和政府补助、股权支付费用算不算非经常性损益等方面存在差异。

　　在境内外信息对比中，净资产、净利润不存在差异，而成本和毛利率存在差异。按中国企业会计准则：2018年第一季度营业收入为344.12亿元，营业成本为290.6亿元，毛利率为15.55%。而按照国际财务报告准则，2018年第一季度营业收入为344.12亿元，营业成本为301.1亿元，毛利率为12.5%。差异主要是由于在中国企业会计准则下，营业成本科目不计入税金及附加、存货跌价损失、发放贷款及垫款减值损失以及产品质量保证，因此国际财务报告准则下成本相对较高，毛利率相对较低。

　　招股书披露，在A股市场募集到的金额，扣除发行费用后的募集资金净额预计将用作以下用途：

　　1、研发核心自主产品30%；2、扩大并加强IoT及生活消费产品及移动互联网服务（包括人工智能）等主要行业的生态链30%；3、全球扩张40%。合计100%。

　　值得一提的是，A股募资金额与港股募资金额的用途略有不同，此前披露的招股书显示：1、约30%用于研发自主产品，包括智能手机、智能电视、笔记本电脑、AI音箱和智能路由器；2、约30%用于投资扩大及加强IoT与生活消费产品及移动互联网服务（包括人工智能）等主要行业的生态链；3、约30%用于全球扩张；4、约10%用作营运资金及一般公司用途。

　　招股书披露，雷军通过Smart Moblie Holdings和Smart Player Limited 持有公司A 类股票和B类股票占全体股东股票权的55.7%，作为受托人可实际控制另外2.2%的投票权，共计控制发行人57.9%的投票权。雷军担任公司执行董事、董事长兼首席执行官，为公司的实际控制人。

　　持有A类普通股的股东为Smart Moblie Holdings、Bin Lin，as trustee of Bin Lin TRUST，林斌为 Bin Lin TRUST的委托人及受托人。由于采用了特殊投票权结构，公司的股份为A类普通股和B类普通股，投票权为10:1，因此雷军和林斌可对公司事务施加重大影响，并最终影响股东大会的表决结果。

　　招股书显示上市前的持股比例情况：小米公司创始人、董事长兼CEO雷军持股31.41%，联合创始人、总裁林斌持股13.33%，联合创始人、品牌战略官黎万强持股3.24%。Apoletto Managers Limited 合计持股7.01%，Morningside VC持股17.19%，其他股东共持有31.05%。

　　招股书中称，此次CDR属于市场创新性产品，国内资本市场尚无先例，很多方面存在较大不确定性。发行的CDR所对应的每股价格预计高于公司的每股净资产，上市后可能会被进一步稀释。由于是和港股同步上市，港股价格和CDR价格可能会互相影响。

　　根据招股书最新数据显示，2018年第一季度销量，3000元以上的高端旗舰机销量49.6万部，收入13.15亿元；2000-2999元旗舰机销量157.6万部，收入28.40亿元；1300-1999元中高端机型销量428.1万部，收入48.01亿元；800-1299元中端机型销量1099.1万部，收入88.61亿元；799元以下入门机销量1106.9万部，收入54.22亿元。总计销量2841.3万部，收入232.3亿元。

　　2018年1-3月，智能手机收入占比为67.53%，2017年度为70.28%，进一步降低。2018年第一季度，小米互联网服务收入为32.31亿元，毛利21.19亿元，毛利率达到了65.58%，毛利占比达到40%。截至2018年3月，MIUI月活跃用户超过了1.9亿，用户每天使用小米手机的平均时间约4.5小时。

　　目前，小米手机进入了74个国家和地区，其中在15个国家和地区进入了市场前5名。CDR招股书显示，2015年、2016年、2017年和2018年第一季度，小米海外市场的销售额分别为40.56亿元、91.54亿元、320.81亿元和124.7亿元，占公司总收入的比重分别为6.07%、13.38%、27.99%和36.24%。

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