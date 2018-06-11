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小米冲击CDR第一股，估值的“考卷”上能得多少分？

小米冲击CDR第一股，估值的“考卷”上能得多少分？
2018年01月08日 17:34 新浪科技综合
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　　来源：36氪 作者：梁风

　　虽然高考刚刚接结束，但是小米还在上市这张“考卷”上争取更高的分数。11日凌晨，小米发行CDR的招股书在网上公开。小米即将成为中国第一家发行CDR的新经济独角兽公司。

　　小米CDR招股书披露：第一季度营收344.12亿元

　　小米已于6月7日通过了在香港的上市聆讯，并于同日向证监会报送了CDR招股书。

　　CDR的全称是“中国存托凭证”，是代持股票的一种凭证。根据CDR发行与管理办法，VIE架构、AB股获得放行，具有VIE架构、AB股的小米得以在内地上市。

　　招股书显示，小米将在上交所发行CDR，中信证券股份有限公司为本次发行的保荐机构及主承销商。CDR发行数量、价格以及与基础股票的转换比例均未公布。CDR和港股募资的比例也未显示。

　　扣除发行费用后，本次募集资金净额预计将用作以下用途：

　　1、30%用于研发核心自主产品；2、30%用于扩大并加强IoT及生活消费产品及移动互联网服务（包括人工智能）等主要行业的生态链30%；3、40%用于全球扩张。

　　值得注意的是，小米CDR招股书还披露了小米一季度的数据。

　　2018年第一季度，小米收入344.12亿元，经调整经营净利润为16.99亿元。在全球智能手机市场同比下滑2.9%的情况下，小米手机出货量达到2,800万台，同比增长87.8%。

　　与此同时，小米还建成了全世界最大的IoT平台，连接了超过一亿台智能设备。艾瑞咨询数据显示，2018年一季度，小米loT 联网设备（不含智能机和笔记本电脑) 市场份额为1.9%，位于同行业第一位。

　　此外，文件还显示，集团拟采用股权激励方式，将小米金融作为独立运营主体逐步剥离。小米金融集团剥离完成后将不再是小米集团的控股子公司，雷军、小米金融管理层及核心人员将被授予小米金融期权。

　　截至招股书签署之前，小米集团向小米金融集团分别提供约8.3亿美元及2.99亿元人民币的小米金融重组贷款。自2018年起，未来三年，除小米集团就小米金融重组提供的一次性重组贷款外，小米集团为小米金融提供的金融服务最高金额上限，分别为127.7亿元、149.5亿元和145.5亿元，合计422.7亿元。此外，双方也对营销服务、全面支持服务、支付结算等服务设定了最高交易限额。

　　小米大概率将成A股市值最高的科技公司

　　早年的中国众多互联网公司均为VIE结构，包括BAT、搜狐新浪。由于按此前的中国法律规定，互联网公司禁止外商投资，因此这些互联网公司纷纷在港股和美股上市。与此同时，此前的港股不支持同股不同权，阿里、百度等公司只能去美股上市。

　　CDR政策出台后，BATJ等上市公司、以及小米等新经济独角兽都将可以在A股上市。

　　根据CDR发行的相关要求，已在境外上市的大型红筹企业，市值不低于2000亿元人民币；尚未在境外上市的创新企业（包括红筹企业和境内注册企业），最近一年营业收入不低于30亿元人民币且估值不低于200亿元人民币，或者营业收入快速增长，拥有自主研发、国际领先技术，同行业竞争中处于相对优势地位。

　　中信建投预计，符合试点条件的企业包括小米、百度、阿里巴巴京东网易5家，这5家发行CDR的总规模预计为1360亿元-2200亿元。

　　在A股上市后，小米大概率将成为A股市值最高的科技公司。

　　虽然小米的估值传闻不断，但基本都在600-1000亿美元之间。据接近小米IPO的相关人士透露，目前投资人尤其是基石投资者“入围”竞争激烈，给出的估值普遍在750亿至850亿美元之间，已经有一批机构给出超过800亿美元的估值，不过目前尚未敲定任何基石投资者。

　　目前，刚刚上市的富士康是A股市场市值最高的科技公司，市值3906亿元。

　　按照招股书，富士康上市前的估值为430亿美元，明显低于小米的估值区间。对比其现在的市值，若小米以600亿美元（3841亿人民币）计算，不考虑上市后的涨停，也与富士康则相差无几。若小米以750亿美元（4802亿人民币）计算，则明显超出富士康现在的市值。

　　不出意外，小米将成为第一家香港、内地两地上市的企业。

　　小米在A股市场可能获得比港股更高的估值，也可能反向推升小米在港股的估值。更重要的是，内地市场无疑也最理解“小米模式”，这对小米的估值来说是个利好。

　　虽然硬件综合利润率不超过5%的承诺引起很多争议，但是数据不会说谎。

　　IDC数据显示：一季度小米手机销量排名全球第四，中国第二，在全球下滑的形势逆势增长，同比增长87.8%。印度区市占率达到30.3%，并进入14个海外国家。在中国市场下滑的形势下，小米还是四大中国厂商（华为、小米、OV）中，在中国市场销量唯一大幅增长的，同比增长41.8%。

　　另外，“新零售”的故事在内地市场也容易让市场买账。

　　2016年底，雷军和马云在同一天提出了“新零售”的概念，这个概念在2017年爆火，现已成为业界的共识，甚至小商贩也挂在嘴边。在给港交所的招股书里，新零售被称作“增长策略的核心组成部分”，快速铺开的小米之家将是小米勾划未来的一大关键。

　　对于CDR政策的推行来说，小米作为首家发行CDR的公司，也将起到示范作用。如果小米在A股市场获得更高的估值，将提高BAT等公司回A的动力，等待上市的新经济独角兽也会更多地考虑A股市场。

　　除此之外，小米拟采用的股权激励计划将向雷军、小米金融管理层及核心员工授予小米金融期权。通过运作小米金融期权计划，公司预计小米金融未来将不再为小米集团的控股子公司。未来三年，小米集团为小米金融提供的金融服务的最高金额上限分别为人民币127.7亿元、149.5亿元和145.5亿元。

　　随着H股+CDR招股书的提交，小米已进入上市的冲刺阶段。小米在估值的“考卷”上能得多少分，不久也将拨开最后一层面纱。

小米招股书估值
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