小米IPO遇拆息10年高资金势抽紧 投资界料不利港股

新浪港股讯 据香港经济日报报道，“同股不同权”头炮小米本周开始上市前路演月底招股，未来1个月本港资金池势被抽干，券商界亦提早扑水为新股预留逾千亿元孖展额度，港元1个月拆息（HIBOR）率先升到联储局量化宽松前高位。

综合投资界分析，港股资金面将受3因素冲击，包括：（1）小米有力挑战阅文（00772）冻资5，200亿纪录，拉升孖展及抽新股资金需求；（2）储局本周四公布议息结果，多料加息0.25厘，令港息有上升压力；（3）企业缴税、派息及半年结因素，需要资金周转。料‘水紧’局面将抑制港股资金动力，大市料跟随外围高开后，后市仍反复。

腾讯（00700）上周五美国预托证券（ADR）成交达22亿元，折算报420.55港元，较港高5.55元，整体蓝筹ADR反映恒指高开158点，开报31116点。

小米势成首只‘港股+中国存托凭证（CDR）’同期上市的新经济股，市场消息指集团将集资约100亿美元（近785亿港元），香港、内地发行比例初步定为约70%、30%。

挑战阅文冻资5200亿纪录

曾掀起抽新股热潮、由腾讯分拆的阅文去年10月底招股，公开发售部分集资8.3亿港元，券商初时预留500亿元孖展额度，到孖展截止认购时冻资已达1，500亿元；计及整体逾40万人认购，最后冻资达5，200亿元，其间1个月HIBOR由0.65厘抽高至0.81厘（见图），当时创自2008年底新高。券商今次则已预留逾千亿元孖展额度。

加上半年结效应及美国加息压力影响，1个月HIBOR已9连升至1.46厘，再创2008年底新高。华侨永亨银行经济师李若凡预期，拆息快将升至约1.6厘，主要反映储局本周加息。

3个月拆息亦至近2厘水平，最新报1.96厘。中国光大银行(3.91, -0.05, -1.26%)香港分行资金业务副主管颜剑文料快突破2厘新关，港银目前拆借取态较审慎，亦令市场稍为‘水紧’。颜剑文补充，银行已为调高P息作准备，而港银上次调高P息已要追溯至2006年3月。

至于对大市影响，去年底的新经济新股潮，港股正由29000点水平向上突破，并屡创新高。但4月平安好医生(55.55, -1.45, -2.54%)（01833）上市，大市则走势乏力，故大市气氛欠佳，投资界亦忧大型新股抽水，会影响股市动力。

星展：新兴市场走资 碍港股

星展香港投资总监办公室（北亚）高级投资策略师李振豪表示，港元拆息急升将限制杠杆投资及孖展活动，加上资金明显从巴西、土耳其等新兴市场回流美元资产，不利港股交投动力。

联储局本周加息已无悬念，渣打香港财富管理投资策略主管梁振辉建议亦要关注本周四晚的欧洲央行议息，包括官员对今年内结束近2.6万亿欧元买债计划的口径，若口风偏向‘鹰派’，将有利资金回流股市在内的环球风险资产，港股能受惠其中。

霸菱香港中国股票投资董事方伟昌提醒，美朝峰会及中美贸易谈判未有定案，美国有‘变卦’的可能，困扰投资情绪，从而令港股步入整固。