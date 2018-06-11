彭博社：小米开始评估香港IPO的投资者需求

新浪科技讯 北京时间6月11日早间消息，根据彭博社获得的文件，小米开始评估香港IPO的投资者需求。

文件显示，本次IPO获得资金有30%用于手机、智能电视、笔记本、AI智能音箱和智能路由器等小米品牌产品研发。30%将用于投资AI等领域，以扩大并加强小米在物联网、生活方式产品及移动互联网服务方面的生态系统。还有30%将用于全球扩张。

6月11日凌晨，证监会披露小米集团《公开发行存托凭证并上市》文件。中信证券股份有限公司为发行保荐机构及主承销商。

CDR招股书披露，2015年、2016年、2017年和2018年第一季度，小米的营业收入分别为668.11亿元、684.34亿元、1146.25亿元和344.12亿元；归属于母公司股东的净利润分别为-75.81亿元、5.53亿元、-438.26亿元、-70.05亿元；扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为-22.48亿元、2.33亿元、39.45亿元和10.38亿元。

此前据香港经济日报报道，小米已通过联交所上市聆讯。市场预料小米最快于本月底启动招股，7月中上旬挂牌。

小米最新估值和集资额续有不同版本，继早前传出，小米计划分别在香港和内地筹70亿美元（约546亿港元）和30亿美元（约234亿港元），估值约700亿美元。有内地传媒昨晚另引接近小米基石认购人士，声称小米的基石认购定价“不会超过690亿美元”。

根据上月呈交交易所的申报文件，里昂证券、高盛和摩根士丹利为小米赴香港IPO的联席保荐人；据知情人士透露，瑞信、德意志银行、摩根大通和6家中资银行为此项交易的全球联席协调人。