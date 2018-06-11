中国4G网络覆盖99%人口 超95%行政村通光纤宽带

来源：中新社

6月10日，工信部公布数据显示，截至4月底，中国4G网络覆盖全国95%的行政村和99%的人口，超过95%的行政村实现光纤宽带网络通达。

工信部称，2018年实施“深入推进网络提速降费 加快培育经济发展新动能2018专项行动”，广大消费者和全社会进一步享受到信息通信发展带来的成果。

数据显示，在宽带网络建设方面，截至4月底，完成固定资产投资671亿元人民币，比上年同期增长16%。全国新增光纤宽带端口4000万个；新建4G基站12万个，总数达340万个。

多地电信企业实施新一轮免费提速，全国使用100M及以上宽带的用户增加3700万户，在宽带用户中占比达到47%。北京、上海、重庆、成都、郑州等数十个城市已经开始提供千兆宽带业务。

宽带发展联盟近日发布《中国宽带速率状况报告》称，2018年第一季度中国固定宽带网络平均下载速率突破20M大关，4G网络访问互联网时的平均下载速率达每秒19.12Mb，中国网速已进入全球第一梯队。

移动互联网渗透到生活方方面面。2018年4月当月户均使用移动互联网流量3.4GB，比去年同期增长154%，流量消费潜力保持高速释放态势。

初步统计，全国各地已在6.6万热点区域部署了55万个接入点设备，在行政服务大厅、交通枢纽、核心商圈、旅游景区等提供免费上网服务，今年还将新覆盖8000多个热点区域。

根据国家统计局发布的2018年5月份居民消费价格数据，5月份，全国居民消费价格同比上涨1.8%，其中，5月份通信服务价格同比跌0.9%。另外，1至5月份通信服务价格同比跌0.8%。