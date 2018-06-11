一文看懂|小米CDR招股书和港股比都有哪些不一样

新浪科技讯 6月11日凌晨消息，继5月3日早间提交赴港IPO招股书之后，小米今日凌晨向证监会提交了CDR上市招股书。

对比小米港交所招股书和CDR招股书，主要有两大方面的不同：一是不同的会计准则下净利润等财务指标会有差异；二是CDR招股书进一步披露了小米2018年第一季度的最新业务数据。

一、不同会计准则下的财务指标差异

港交所招股书显示，小米2015年至2017年收入分别为668.11亿元、684.34亿元和1146.25亿元；净利润分别为-76.27亿元、4.92亿元、-438.89亿元；若扣除可转换可赎回优先股公允价值等因素的影响，2015年至2017年经调整后净利润则分别为-3.04亿元、18.96亿元和53.62亿元。

CDR招股书显示，2015年、2016年、2017年和2018年第一季度，小米的营业收入分别为668.11亿元、684.34亿元、1146.25亿元和344.12亿元；归属于母公司股东的净利润分别为-75.81亿元、5.53亿元、-438.26亿元、-70.05亿元；CDR招股书在披露“境内外信息披露差异”章节中，介绍了小米在报告期间经调整经营净利润为-3.03亿元、18.95亿元、53.62亿元和16.99亿元。

此外，CDR招股书新增加了一个“公司扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润”的说法，小米扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为-22.48亿元、2.33亿元、39.45亿元和10.38亿元。

据悉，CDR招股书公布的“扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润”与港股招股书公布的“经调整经营净利润”，两者主要差异为：股权支付费用算不算非经常性损益，要不要扣除理财产品投资收益和政府补助等。

此外，由于中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表在营业成本核算方面存在差异。港股披露小米2017年营业成本为994.7亿元，毛利率为13.2%，而根据中国企业会计准则小米营业成本则为964.8亿元，毛利率为15.8%。

二、新增一季度最新业务数据

此次CDR招股书还披露了小米今年第一季度的最新业务数据。有以下几个重点：

1、硬件方面

据IDC数据，2018年第一季度在全球智能手机市场同比下滑2.9%的情况下，小米手机出货量达到2800万台，同比增长87.8%；

CDR招股书显示，小米建成了世界上最大的消费级IoT物联网平台，连接了超过1亿台智能设备（不含手机和笔记本电脑）。2018年第一季度，以及连接设备数量统计，小米在全球消费物联网市场中占比1.9%；

在营收方面，2018年第一季度小米智能手机营收占比从2017年的70.43%降至67.80%；IoT和生活消费产品占比从20.50%增至22.45%。

2、软件和互联网方面

截至2018年3月，MIUI月活跃用户超过了1.9亿，用户每天使用小米手机的平均时间约4.5小时；

2018年第一季度，小米互联网服务收入为32.31亿元，在营收中占比从2017年的8.65%增长到2018年第一季度的9.43%。互联网服务收入毛利21.19亿元，毛利率达到了65.58%，毛利占比达到40%。

3、新零售方面

小米还披露了2018年第一季度线上及线下分销商数据。CDR招股书显示，小米今年第一季度新增15家线上合作分销商，增加的主要原因是业务扩张。但同期内有25家线上分销商终止合作。截至一季度结束，与小米合作的线上分销商数量为99家，相较2017年末减少10家；

线下方面，小米一季度新增680家线下合作分销商，同期内190家线下分销商终止合作。截至一季度结束，与小米合作的线下分销商达1593家，相较2017年末增加490家。

4、国际化方面

CDR招股书显示，2015年、2016年、2017年和2018年第一季度，小米海外市场的销售额分别为40.56亿元、91.54亿元、320.81亿元和124.7亿元，占公司总收入的比重分别为6.07%、13.38%、27.99%和36.24%。

小米在CDR招股书中称，公司来自境外收入比例持续提高，主要系公司2014年开始推进国际化战略，陆续在印度、东南亚、东欧等新兴市场布局，尤其是印度市场取得了开拓性成功，2017年小米手机成为印度市场智能手机出货量份额最高的智能手机品牌。目前，小米手机进入了74个国家和地区，其中在15个国家和地区进入了市场前5名。

此外，小米也公布了小米印度的最新经营状况。截至2018年3月31日，小米印度的总资产为57.29亿元，净资产为4.9亿元；2018年1-3月，小米印度的营收为61.27亿元，净利润为-1.31亿元。(张俊)