手机流量大战套路揭秘：“不限量”都是有条件的

本文来自 北京晨报

随着手机流量取消漫游费大限临近，满大街“不限量套餐”的广告正在猛烈轰击着人们的眼球。运营商们贴身肉搏的一线战场转眼到了手机流量争夺战，手机资费的价格战已经很久没有这么爆棚了。去年还是高高在上的“不限量”套餐，优惠力度越来越大，月费从百元最低拉至65元。不过，目前的“不限量套餐”其实也是有“套路”的，引发了强烈的争议和吐槽。而工信部已经发话了，要求运营商规范“不限量”套餐宣传，不得夸大。

工信部发话：不得片面夸大

针对电信运营商“不限量”套餐内含隐藏限制条款等宣传问题，上周五工信部相关司局组织召开会议，明确要求运营商规范宣传。

“要高度重视当前‘不限量’套餐宣传中存在的问题，全行业立即开展自查工作，切实规范此类套餐的宣传推广行为，不得夸大宣传，对于限制条款要标示醒目。”工信部还要求企业举一反三，进一步规范经营行为，营销宣传时要做到真实、准确，实行明码标价，对资费方案限制性条件以及有效期等需用户注意的事项，要履行提醒义务，不得片面夸大或混淆优惠幅度，确保用户明明白白消费。

另外工信部还要求运营商完善套餐设计，重视用户体验，探索更加符合用户需求的资费模式，加强资费公示，完善用户流量使用告知和提醒服务，切实提升服务水平。

对此，三大运营商均表示将严格落实会议要求，立即开展自查，规范宣传经营行为，确保用户明明白白消费。

最近，风头正劲的不限量套餐被推上风口浪尖。近日有一名外地网友投诉称，自己办理的不限量套餐明明还剩下13GB的流量，但是因为整体使用流量达到了100GB而被断网。该事件引发不少围观，不限量套餐被指有套路。而最大的诟病是：不限量名不副实。

所谓“不限量”：都是有条件的

北京晨报记者在调查中了解到，目前运营商推出的所谓“不限量套餐”其实都是有条件的，超过一定的流量额度后，运营商会采取限速措施。

比如，天翼不限量套餐明确说，当月国内上网流量达到20GB以后，上网速率降至1Mbps。联通冰激凌套餐，当月国内上网流量达到20GB以后，上网速率降至1Mbps。北京移动的畅享不限量套餐承诺超过20GB、100GB以后分别限速1Mbps、128Kbps。

但是很多消费者并不了解这种“潜规则”，而各地运营商网上营业厅大多置顶宣传不限量套餐，只有点进商品详情页，才能看到用灰体或小字标识的限速方案。而北京晨报记者注意到，目前北京市场运营商推出的各种不限量套餐中，并没有“断网”说法。

“不限量的说法本身存在误导性。”北京市汇佳律师事务所律师邱宝昌认为，运营商“不限量套餐”这种提法不合理，有虚假夸大的成分。在他看来，不限量套餐不应该限速限量。而对一些不正常的流量使用情况，比如将其作为WiFi热点使用，运营商应该作出明确的区隔。

“不限流量套餐有限速规定，是出于公平的原则，我认为是合法的。但这个规定的阈值应该比较高，个人认为目前的环境下，第一档降速不应该低于40GB，且降速后应达到3Mbps以上的速度。因为低于3Mbps的网速，APP体验已非常差。”在电信分析师付亮看来，从2016年开始，运营商就有借不限量说法推广新套餐的做法，当时流量使用达到1GB、2GB就限速了，属于明显的虚假宣传。不过，近期运营商推不限量套餐，将限量的分水岭均定在20G，是在“取消国内流量漫游费”背景下的一种特殊情况。政府要求运营商取消国内流量漫游费，对运营商刚刚建立的4G套餐结构影响很大。他认为，不限量的说法确实有些问题，但运营商大多在显著位置说明了限速条款，可以理解。他同时指出，不限量套餐原本最大的优势是简化套餐，但各种限速阈值、多用户共享、手机和宽带捆绑等等让不限量套餐变得越来越复杂。这是最令人犯迷糊的地方。

谁最激进？不断刷新的最低点

不限流量成为各大运营商争抢新用户的第一利器，擂台战越来越激烈。上个月北京不限流量套餐月费的最低点还是68元，不过这一纪录很快被打破。

北京晨报记者注意到，北京电信本月推出一项新的资费方案，全国不限流量套餐低至65元。在这项名为“大团圆乐分享”的融合套餐方案中，原价129元/月的天翼不限量套餐每月赠送64元，相当于套餐月基本费为65元。并且还赠送一条200M宽带，当然条件是需要一次性缴纳两年共1560元的费用。这种优惠力度空前，在业内看来，显示了电信在北京市场的市场攻势正变得激进起来。

事实上，最近几个月中国电信在北京市场冲得很猛。与此同时，天翼不限量套餐还推出了一个两年超值版——原价129元/月，在网两年每月赠送60元话费，相当于月费69元，同时包括全国500分钟通话。跟一个月前相比，该不限量套餐的优惠幅度也大幅提升。当时只有入网第一年每月赠送60元话费，入网第二年则每月赠送30元话费。最重要的是，新老用户均可办理。

而北京移动也咄咄逼人。北京晨报记者注意到，北京移动目前正在大力推广68元的畅享不限量卡。该套餐月费原本是128元/月，新用户首次充值后可连续24个月获话费赠送，前12个月每月获赠60元话费，后12个月每月获赠30元话费。就是前12个月每月68元，后12个月每月98元，除了全国流量不限量外，还包括500分钟国内主叫时长，另外还赠送200M光宽带。

另外，北京联通在大力推广大小冰神卡，主打的也都是全国流量不限量。其全新升级的冰激凌套餐已经降至129元/月，全国流量不限量，国内语音500分钟。其中力推的小冰神卡99元/月，全国不限流量+300分钟通话，目前预存49得99元；大冰神卡199元/月，全国语音和流量都不限量，目前预存99得199元。目前这种优惠幅度不如上个月。

仅从资费优惠幅度来看，这一轮的较量中，北京电信最为大胆和激进，北京移动也不甘示弱，北京联通相对保守。

北京晨报记者 焦立坤