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小米A股招股书：雷军控制发行人57.9%投票权

小米A股招股书：雷军控制发行人57.9%投票权
2018年06月11日 05:40 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月11日凌晨消息，证监会披露小米集团《公开发行存托凭证并上市》文件，中信证券股份有限公司为发行保荐机构及主承销商。

　　截至本招股说明书签署日，雷军通过Smart Mobile Holdings Limited和Smart Player Limited持有的公司A类普通股股票以及B类普通股股票享有的投票权占公司全体股东享有投票权的55.7%。此外，根据公司其他股东和雷军签署的投票权委托协议，雷军作为受托人可实际控制另外2.2%的投票权，共计控制发行人57.9%的投票权。除此之外，雷军担任公司的执行董事、董事长兼首席执行官。因此，雷军为公司的实际控制人，雷军控制的Smart Mobile Holdings Limited和Smart Player Limited共同为公司的控股股东。

　　招股书显示，雷军通过Smart Mobile Holdings Limited持有A类普通股429,518,772股，持股比例为20.5102%，B类普通股72,655,923股，持股比例为3.4694%，A轮优先股125,200,000股，持股比例为5.9785%，B-1轮优先股24,532,552股，持股比例为1.1715%。通过Smart Player Limited持有B类普通股5,922,163股，持股比例为0.2828%。雷军合计持股31.4124%。

雷军小米投票权
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