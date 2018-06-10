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重庆破获电信诈骗案 全国2000多人受骗

重庆破获电信诈骗案 全国2000多人受骗
2018年06月10日 10:29 新华社
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　　新华社重庆6月10日电（记者陈国洲）“只需人品审核，无需征信评估，最高可贷50万元。”“专业的包装技术跟技巧，三无人员都可以办理！”近日，重庆市丰都县公安局破获一电信诈骗案，犯罪分子瞄准贷款困难人群，群发欺诈信息，全国多地2000余名受害人被骗，涉案金额达500余万元。

　　近日，重庆市丰都县居民张某到丰都县公安局报警称，自己近期有贷款需求，在微信群里看到了所谓的“信贷专员”发布的无需征信就能贷款的推广，于是添加对方为好友，向对方咨询贷款相关事宜。

　　“信贷专员”告诉张某无论黑白户，无需征信均可办理5万至20万元贷款，但须先交纳办卡费980元和激活费970元，张某转账给对方后没两天就收到一张“欧鼎益盛黑金卡”，可用额度20万元。张某遂询问“信贷专员”如何贷款提现，被告知需在该公司网上商城内消费提高信用额度才能提现。张某进入该公司网上商城发现想买的东西均无货，再次询问“信贷专员”，被告知只有通过上述方法才能贷款提现，张某这才意识到可能被骗。

　　经过深入调查，警方迅速锁定以马某某为首的一诈骗团伙，并同时掌握了位于黑龙江和山东省境内的其他4个类似诈骗犯罪团伙。专案组采取化装侦察等方式最终确认了这5个团伙的组织架构、层级关系等，分赴黑龙江和山东两省同时收网，一举抓获36名犯罪嫌疑人，当场扣押大批作案工具，捣毁了5个网络电信诈骗窝点。

　　警方表示，电信网络诈骗层出不穷，手段多种多样，但只要克服“贪利”思想，不在正规金融机构网点以外的机构贷款就能有效避免上当受骗。

电信诈骗案贷款
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