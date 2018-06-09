直击|中兴内部信:拒绝令解除后将快速恢复 践行责任

新浪科技讯 6月9日上午消息，在经历近两个月的交涉博弈后，中兴事件终于有了新结果：美国商务部近日宣布与中兴通讯公司达成新和解协议。

中兴通讯前晚发布内部信称，本次事件的发生，从目前内外部调查的结论来看，直接原因是少数几名干部和员工的工作过失所引发，但必须深刻地认识到，其实质反映了公司在合规文化和管理上存在问题。

信中称，在拒绝令解除之后，公司将快速恢复正常经营。目前公司的处境仍极为艰难，还有很多困难需要克服，在落实和解协议的过程中，仍有大量艰苦的工作需要完成，“大家务必做到：坚守岗位，不受传言影响；痛定思痛，坚守合规底线不动摇；坚持全心全意满足客户需求，用实际行动回报客户对我们的支持”。(韩大鹏)

以下为中兴内部信主要内容：

距离2108年4月16日事件发生，已经过去了53天。在这53个日日夜夜里，公司全球8万名员工统一思想，团结一致，坚守岗位，充分体现了坚强和责任，体现了在困难面前义无反顾、勇于担当的精神。在这特殊的时期，大家抛去所有杂念，抛却所有顾略，尽自己最大努力支持公司，和公司一起直面危机，无怨无悔。在此我对八万名员工的坚守及家属的付出表示真诚的感谢。你们是公司最宝贵的财富，公司为你们而骄傲！

此次拒绝的激活给公司造成了巨大损失。公司为此付出了惨痛的代价。我代表公司董事会及管理层向全体员工、客户、股东、合作伙伴道歉。

本次事件的发生，从目前内外部调查的结论来看，直接原因是少数几名干部和员工的工作过失所引发，但我们必须深刻地认识到，其实质反映了公司在合规文化和管理上存在问题。我们要组织广大干部和员工对事件进行复盘反思，吸取教训，并切实问责，防止今后再有类似情况发生。

在拒绝令解除之后，公司将快速恢复正常经营，坚守信用，践行对相关方的责任，继续强化研发，持续创新，凝聚全体员工的力量，为全球信息通信产业的发展做出努力。

目前公司的处境仍极为艰难，还有很多困难需要克服，在落实和解协议的过程中，仍有大量艰苦的工作需要完成。大家务必做到：坚守岗位，不受传言影响；痛定思痛，坚守合规底线不动摇；坚持全心全意满足客户需求，用实际行动回报客户对我们的支持。期望大家继续发扬拼搏创新的精神，为公司经营尽快步入正轨全力以赴。