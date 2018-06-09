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小米下周一预路演6月28日定价 上市或顺延至7月中旬

小米下周一预路演6月28日定价 上市或顺延至7月中旬
2018年06月09日 08:18 新浪港股
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　　新浪港股讯 据香港经济日报报道，小米内地香港两地上市成定局，继通过联交所上市聆讯，证监会证实，小米已申请发行CDR（中国存托凭证），势成首家“同股不同权（WVR）”港股+ CDR同期上市股份。

　　综合市场和外电消息，小米正按原定目标于下周一（11日）启动预路演，相关上市前大行研究报告，基石投资者名单将陆续落实，并在6月28日定价。

　　小米预计发行规模和上市时间表未有太大变动，最新消息指，小米集资约100亿美元，相当于已扩大后股本约15%，惟仍待未来两周与投资界博弈后，才能落实最终定价范围，但香港，内地发行比例初步定为约70%，30%。

　　内地香港发行比例七三

　　小米预料会先行登陆CDR，翌日在港挂牌，最快于7月9日，10日两地挂牌，但内地审批CDR需时无先例可循，小米或会顺延至7月16日，17日正式上市。

　　小米本周通过多个上市关键进程，除在港通过上市聆讯，证监会周三深夜发布“CDR办法”，据其网站，小米于首日接受申请就提交材料，同日受理，但暂未见其招股文件上载至证监会网站。“财新”报道，小米发行CDR的材料与香港招股书一致，只增补CDR细则要求的资料。

　　除了首次接受海外注册的VIE（可变利益实体）架构，同股不同权企业，证监会也容许CDR试点企业毋须达到现有的新股盈利要求。外电IFR引述业界称，不少独角兽企业根本尚未盈利，证监会变相放弃限制现有新股市盈率最多为23倍。

　　新经济概念新股消息不断，继年初完成分拆平安好医生（01833），平安银行董事长谢永林昨在港表示，平保（02318）未来有5，6-间子公司在港上市，不会感到意外。

小米路演上市
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