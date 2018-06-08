历史转折后的高通前执行董事长

文/归O

还记得博通对高通的那场恶意收购吗？

在美国总统特朗普的一纸否决令下，这场收购计划以失败告终。不过，博通也并非全无收获，它没能如愿拿下高通，却成功地引发了高通成立30多年来最富有戏剧性的一次人事震荡。具体来说，高通公司通过董事会赶走了一个与高通渊源极深的人——Paul Jacobs，他是高通创始人Irwin Jacobs的儿子，曾经担任过高通CEO和高通执行董事长。

现在Paul Jacobs开始自己创业了，不过依然跟高通有关系。

Paul Jacobs与高通的渊源

说起Paul Jacobs与高通的渊源，自然无法绕过Paul Jacobs的父亲Irwn Jacobs，毕竟Irwn Jacobs在1985年与人联合创办了高通，这自然就与Paul Jacobs与高通后来的渊源埋下了伏笔。

Paul Jacobs出生于1962年10月。高通创立的时候，他正在加州大学伯克利分校读硕士，随后他又在该校就读电子工程与计算机科学的博士，并于1989年毕业。1990年，Paul Jacobs以一名工程师的身份正式加入高通，他所在的是无线技术研发部门。

此后的15年，Paul Jacobs凭借自己的努力和成就，在获得自己父亲Irwn Jacobs认可的同时，也获得了公司的逐步认可，其职务也越来越高。2005年7月，Paul Jacobs接替自己的父亲Irwn Jacobs担任高通CEO，而高通董事长的职位则继续由Irwn Jacobs担任。

2009年3月，Paul Jacobs从父亲Irwn Jacobs手中接过高通董事长的开始，开始兼任高通CEO兼执行董事长——这也成为Paul Jacobs对高通关系最为密切的一段时间。

这里需要说明的是，虽然Jacobs父子都曾在高通身居要职，并且很大程度上左右了高通未来的发展方向，但是作为一家上市企业，高通早已经脱离出Jacobs家族所能大部分拥有和实际控制的范畴。一个典型的证据是，当Paul Jacobs在2005年出任高通CEO时，Jacobs家族所持有的高通公司股份和投票权均已不足3%。

2014年3月，Paul Jacobs将CEO的位子交给Steve Mollenkopf，自己依然留任执行董事长。按照执行董事长的权责规定，Paul Jacobs除了要对董事会负责，还要参与到公司的实际运营中去；不过据雷锋网了解，实际上Paul Jacobs在卸任CEO之后就逐渐淡出了公司的日常管理。

在博通的恶意收购下离开

2017年的最后几个月，整个科技圈最为关心的消息之一，就是博通对高通的恶意收购事件；具体的过程雷锋网曾经报道过，而高通在此过程中态度却是欲拒还迎，一方面是抬高价格，另一方面则是拒绝收购——现在看来，这样的反复本质上是因为位于高通董事会的各方出于各自的利益考量做出的博弈。

那么，在被免职之前，身为高通执行董事长的Paul Jacobs究竟扮演了什么样的角色？

一个值得参考的消息是，Paul Jacobs当时只持有大约0.13%的高通股份，其中包括公开持股、限制性股票和期权；换句话说，他根本无权最终决定高通的选择，尽管他可能在一定程度上凭借Jacobs家族的身份左右这一选择。

雷锋网了解到，在整个过程中，Paul Jacobs在整个恶意收购事件中的公开表态并不是很多。

第一次，在博通于2017年11月6日发出收购邀约之后，Paul Jacobs在11月12日代表高通董事会进行了回应，并明确表示“博通的报价低估了高通的价值”，随后高通CEO Steve Mollenkopf和首席董事Tom Horton也做出了相同态度的回应。

第二次，博通于2018年2月5日对高通发出修正版的收购邀约，Paul Jacobs再次代表高通董事会进行回应，并继续表示“博通的报价低估了高通的价值”，高通CEO Steve Mollenkopf也再次在回应中签字。

然而，到了2018年3月9日，高通宣布的Paul Jacobs不再担任执行董事长一职，但他依然留任董事会。接任高通董事长的，是2016年加入高通董事会并担任独立董事的Jeffrey Henderson，不过他的新角色是高通非执行董事长。因为高通董事会认为，在当前条件下高通更需要一位独立董事长，因此不再设立2014年作为领导层过渡计划一部分而设立的执行董事长职位。

关于Paul Jacobs不再担任高通执行董事长一事，外媒Times Of San Diego在报道时宣称：这对高通而言是“一个时代的结束”。尽管没有任何证据证明Paul Jacobs担任高通执行董事长对高通董事会的最终决策造成了基于个人情感和家族因素的影响，但Paul Jacobs最终还是不再担任高通执行董事长的角色。

然而，如果说Paul Jacobs依旧留任高通董事会算是保留了他与高通之间的一线渊源的话，那么接下来的事情，则彻底切断了这条渊源之线。

2018年3月16日，高通声明Paul Jacobs将不再入选接下来的高通董事会，原因是Paul Jacobs曾经表示要募集资金收购高通使其私有化。不过，高通最终还是在那份声明中表达了对Paul Jacobs在高通工作多年的感谢，这让这家公司和它曾经的主导人之间的这场告别仪式至少在明面上显得不那么冷漠无情。

高通还在声明中宣布，如果Paul Jacobs最终真的提出了收购要约，高通依然会根据“股东利益最大化”的原则来衡量，也算是给了Paul Jacobs另外一个面子。

Paul Jacobs的下一步

关于Paul Jacobs最终彻底离开高通的原因，外界还有一种解读是：其实Paul Jacobs是最希望高通被博通收购的，比如说他在声明中说“高通的价值被低估”并“建议博通对邀约进行修正”也被认为是向博通要价的暗示，另外在博通的第二份邀约中，博通还邀请Paul Jacobs加入到自己的董事会。

虽然这种解读未被证实，不过它在一定程度上能够解释为什么Paul Jacobs在特朗普的高通收购禁令发出之后就表态要集资收购高通。不仅如此，即使如今Paul Jacobs已经创业，他依然没有放弃收购高通的念头。

雷锋网了解到，Paul Jacobs的新公司名为XCOM，XCOM的目标是“在无线技术领域进行发明和投资，以推动下一代移动革命”；也就是说，XCOM的新目标依然与无线通信有关，而下一场移动革命毫无疑问就是5G——这对高通而言可以说是赤裸裸的挑衅了。

当然，作为一个创业公司，XCOM其实很难说已经有什么实际成就，不过它的三位创始人都是大有来头。除了Paul Jacobs担任XCOM董事长兼CEO之外，XCOM总裁兼COO为Derek Aberle，他曾经担任高通总裁，2017年离职；而XCOM CTO是Matthew Grob，他于2011年至2017年担任高通CTO。

可以说，XCOM的三位创始人都是出自高通的最高管理层。而且更重要的是，即使成立了XCOM，Paul Jacobs依然在和Derek Aberle一起为募集资金收购高通以实现后者的私有化而努力，尽管这一努力已经因为中国监管部门推迟批准高通收购恩智浦而延缓。

关于XCOM的具体发展计划，Derek Aberle在接受CNBC采访时表示，XCOM正在招更多人，打算进行5G技术授权或者为其他公司提供软件设计；不过由于公司尚且处于早期阶段，因此还没有找到一个清晰的商业模式。雷锋网在官网查询到，目前XCOM在招的职位包括高级通信系统工程师、嵌入式软件工程师和无线测试工程师。

不过，相比较而言，外界更为关注的是Paul Jacobs对高通的收购计划，虽然这是一件非常艰难的事，但它潜在地包含了太多的戏剧性。无论是高通从基因和骨子里就有的Jacobs家族印记，还是Paul Jacobs本人与高通之间的曾经沧海和物是人非，都为Paul Jacobs对高通的这场收购抹上了一丝悲情和怀旧的色彩。

更何况，无论从什么角度看XCOM，都觉得它身上有高通（Qualcomm）的影子。