中兴死刑缓期10年执行 但从此再难中兴

通信设备制造商中兴通讯（ZTE）付出了巨额代价，将“死刑”判决改为“死缓”。但从此之后，中兴不再只是一家普通的通信设备公司，而是成了一家绝无仅有的“非正常公司”。

美国商务部官网6月7日发布对中兴的最新处罚措施，代替此前“一刀切”的禁令

据美国商务部网站公告，美国商务部工业与安全局（BIS）6月7日 对中兴开出史上最严格罚单，用新的罚款和合规措施替换此前置中兴于死地的7年供应商采购禁令。

在新罚单下，中兴需在此前已缴纳完毕的8.92亿美元罚款基础上，再缴纳10亿美金罚款、同时交给第三方托管方４亿美元“押金”，并且限期一个月改组整个董事会和高管层。

这些条件都满足后，美国商务部会将中兴从禁令名单中暂时撤除，只是暂时——采购禁令是延后10年，在这期间一旦有新的违规行为将立刻重启禁令。 而更为关键的是，在未来10年，中兴内部将常驻一只美国官方派出的检查组。这只检查组由BIS组建并对BIS负责，组员将是“会说中文的美国人”，他们的任务是实时监控中兴在出口上的合规行为。工资等费用由中兴承担。

这样的处罚方案是为中兴独家定制。罚单金额创下记录同时，还首次设计出“进驻调查组”的监管方式，这将给今后美国监管类似公司（比如华为等）时建立可供参考的先例。美国商务部有了一个威力巨大的新武器。

而新开出的14亿美金罚单，和中国的14亿人口形成一种刺眼的巧合。

总额22.9亿美元的罚单，不仅创下美国商务部的处罚纪录，而且更远远超出中兴理论上的承受范围。 要知道，根据中兴2017年的年报，其年度净利润约为7亿美元，而且4月禁令以来公司业务也基本中断，按正常方式缴纳罚金，很难。中美下一步肯定要继续就罚款如何落实进行谈判，可能的方案包括分期付款、贷款等等。

种种刺眼的巧合、“赔款”的重负及接下来对偿还方式可能性的谈判，以及派驻工作组的做法，都让人很难不想起117年前《辛丑条约》的相关条款。

不过相比于看着一家8万员工的公司走向死亡，交钱换条命还是好的。

但对于中兴来说，获救毫无“成功”可言：作为一家全球化公司，中兴长期违背有关国家的法律法规，事发后不得不“绑架”中国政府出面救助，最终在4月15日美国发出限售令后仅20天，就宣布彻底停摆。

即使中兴此次存活下来，也很难维持以前的地位。在公司经营的层面，中兴本就糟糕的品牌价值将荡然无存，背负的高额罚单、派驻的美国合规检查组，更会让其开展业务成本增高。

此外，在国家付出巨大成本将其“救回”后，中兴也很难再一切如初。

虽然自始至终，尽管官方对中兴的态度一直认定为“一家跨国企业违背契约精神的个案”，认为相关处罚是其必然要承担的后果，但放在不断升温的贸易战背景下，中兴事件不再是一家企业自己的事。

在过往数月，中兴危机迅速演变成中美政府此轮贸易战中交锋的最前线，甚至还与朝鲜核问题等产生了关联。解决中兴问题，如今成了中美达成其他更广泛贸易妥协的前提。

最初人们广泛认为不会“救”中兴，一定程度上低估了官方对中兴背后问题的定性，以及解决问题的决心。而从这个角度看，接受美国派驻检查组的要求，可能会让美国拥有新的牵制措施。中兴复活，却依然可能成为一颗定时炸弹。

整件事情进展到现在，如果有唯一的好的一面，那可能就是中国政府获得了一次和特朗普政府全方位直接交锋的经验。过程中，中国知道了自己手中的筹码，可能也更清楚特朗普的思路。对这个不按套路出牌的总统有了第一手的直观认识。

特朗普在整个过程中将其商人本性展现的淋漓尽致。在中兴问题背后，是特朗普降低中美贸易逆差的核心诉求。他的最终目的就是达成一个自己满意的交易，为此会经常出尔反尔言行不一。只要看到一个令他满意的offer，就会立刻成交。

尽管不清楚中方目前在整个大交易中提供了怎样的 offer。但根据已有报道，北京上周提出，若美国不对500亿美元中国商品征税，中国愿意购入近700亿美元美国农产品、天然气等。此外，更早时候中国还宣布了降低进口汽车关税等一系列开放举措。特朗普在中兴问题上的转变可能来自于对交易的满意。

2018年6月3日，中国副总理刘鹤与美国商务部长罗斯在北京举行会谈。4天后罗斯宣布美国商务部取消对中兴的禁售令。

另外，美国社会在此次风波中表现出的情绪和观点也值得注意。

美国商务部的最新措施，其实完全能够达到惩罚中兴违规行为的目的，但美国民众普遍不领情，对特朗普充满批评。他们依然认为特朗普的对华政策太软弱。

究其原因，是因为在美国社会眼里，中兴除了是违反禁令的“惯犯”，是对美国国家安全的重大威胁。而此次中美国家层面的斡旋，也只会让这种观感进一步加深。在美国播放新闻节目的饭店里，我多次看到有美国人听到特朗普的对华政策时，抛出大大的白眼，而在Twitter上，也是批评声一片。对华强硬正成为主流诉求。

这是我们不得不面对的事实。