新浪科技> 电信 > 正文

腾讯吉利为何想给动车装Wi-Fi

腾讯吉利为何想给动车装Wi-Fi
2018年06月08日 02:00 北京青年报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　腾讯和吉利组成的联合体日前成功中标动车网络科技有限公司49%股权转让项目，未来将与中国铁路总公司及其相关公司共同经营铁路增值服务。对此有专家指出，腾讯拿到这个项目并不是单纯地提供Wi-Fi服务，而是在这个管道中可以做很多事情，“核心是抢夺用户，现在发展新用户的成本非常高，而Wi-Fi是一个很好的入口。”

　　昨天腾讯公司与浙江吉利控股集团有限公司共同宣布，双方联合中标动车网络科技有限公司49%股权转让项目。未来，腾讯和吉利将与中国铁路总公司等共同经营动车Wi-Fi等铁路增值服务。业内人士表示，封闭场景内的Wi-Fi还是很有必要的，现在的3G、4G网络不够稳定，而腾讯已经有运营Wi-Fi共享的经验，未来变现也存在多种可能。

　　事件

　　腾讯和吉利组成联合体成功中标

　　北京产权交易所官网的信息显示，6月5日，“动车网络科技有限公司49%股权”转让标的最终以43亿元的价格成交，腾讯和吉利组成的联合体成功中标。中铁总公司负责人介绍称，此次股权转让受到广泛关注，国内众多知名企业表达了合作意愿。中国铁路投资有限公司严格按照国有产权交易相关规定，依法合规开展投标文件评审工作，履行相关决策程序后确定了中标人。

　　腾讯和吉利表示，凭借在互联网业务、智慧出行和央企混改等方面的领先经验，才从多家竞标方中脱颖而出。未来，双方将和铁路部门一起努力，利用互联网产品理念和工具，充分融合铁路网、互联网和地、空、水交通网，让每一位旅客都能享受一站式智慧便捷出行。

　　腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示，数字中国建设是一个时代的变革与机遇。腾讯希望成为数字化助手，发扬“数字工匠精神”助力各行各业实现数字化转型升级。参与动车网络49%股权转让项目，是腾讯在国企混改领域的又一次重要尝试，也是发展智慧交通业务的重要布局。腾讯将携手吉利控股，和铁路部门一起打造铁路互联网服务的开放合作平台，向旅客提供站车一体化、线上线下协同的一站式出行服务。

　　吉利控股董事长李书福表示，作为不断推进前沿技术发展的汽车科技公司，吉利控股在交通出行领域、智能生态和用户体验方面积累了丰富的经验，参与“互联网+高铁”项目的运营，是吉利控股支持铁路部门混改的一次实践性探索，也是吉利控股布局未来出行、转型发展的重要一步。在深化改革的大潮中，吉利将携手腾讯向乘客提供线上线下高度融合的智能移动出行服务，满足乘客个性化、多元化需求。

　　展望

　　动车旅客未来可用Wi-Fi购物娱乐

　　动车网络成立于2017年12月20日，是中铁总公司确定的下属企业中唯一经营动车组Wi-Fi的企业。各铁路局在2017年完成公司制改革后，中铁总公司进一步落实中央对铁路改革的战略要求和“互联网+铁路”的发展思想，首次通过产权交易的方式转让动车网络49%的股权。

　　截至2017年，中国高铁里程已达2.5万公里，占全世界高铁总里程的66.3%，动车组年运送旅客达17.1亿人次，覆盖人群约2亿人。如此庞大的人群，贴近民生的场景，使得项目从挂牌开始即受到全社会的广泛关注：未来高铁Wi-Fi将如何发展，又将如何商业化？

　　中铁总公司负责人介绍称，将在保证基本服务标准普惠的同时，加快建设和经营动车组Wi-Fi平台，向旅客提供站车一体化、线上线下协同的出行服务，包括Wi-Fi服务、休闲文化娱乐、新闻资讯、在线点餐、特色电商、联程出行、智慧零售等，使旅客出行体验更加美好。也就是说，今后动车乘客可以在列车上通过Wi-Fi网络享受购物、娱乐、看新闻、点餐、约车等服务。腾讯方面表示，这是发展智慧交通业务的重要布局，未来还有望以铁路会员为连接器，进一步拓展大生活圈服务，以满足老百姓日益增长的美好出行的需要。

　　关注

　　高铁内Wi-Fi和4G谁更有优势

　　如今4G网络越来越普及，Wi-Fi是否仍有必要和优势？独立电信分析师付亮认为，虽然现在流量越来越便宜，但是免费Wi-Fi在高铁、飞机上的需求还是存在的。

　　DCCI互联网研究院院长刘兴亮认为，动车、高铁上的Wi-Fi很有价值，动车由于运行速度快、覆盖路程长、位置较偏僻，信号经常不稳定，而Wi-Fi则相对稳定。另外，Wi-Fi还有近场传输的优势，即在同一Wi-Fi环境下，不需要连接互联网就可以信息互传，比如收发文件等。短期内，4G速度再快也无法取代Wi-Fi。

　　铁路Wi-Fi是从普通列车上开始试点的。在动车网络公司成立前，已有多个公司看好火车上的Wi-Fi上网项目，各自试点，不过最终由于成本管理、盈利模式、恶性竞争等问题，导致整体亏损。后来，铁路总公司成立全资子公司动车网络，开始统一管理动车Wi-Fi上网问题。

　　目前，部分铁路线路已经试点Wi-Fi运营了。去年6月，“复兴号”在京沪线运营，车厢完全覆盖Wi-Fi网络。经常出差的师先生告诉北京青年报记者，虽然该列车提供Wi-Fi，但每位乘客只有600M的免费流量，还不够看一部电影的。另外，在安卓手机内下载APP做任务可以额外获得流量，APP内也有一些免流量电影、电视剧等，但选择并不多，清晰度也一般。按照铁路总公司的计划，Wi-Fi将覆盖全线高铁，这就对Wi-Fi运营服务水平提出了一定要求。

　　分析

　　拿下高铁Wi-Fi的核心是“抢夺用户”

　　业内人士介绍称，目前高铁Wi-Fi 的解决方案大致分为两种：一种是将基站直接放在列车上，这样列车成为相对静止的，但该方案成本较高；另一种是通过类似放大器的设备将沿途的3G、4G信号放大到车厢，接入Wi-Fi，这也是目前普通列车Wi-Fi所采用的方案，但高铁速度快，这种方案有其局限性。

　　不过，在Wi-Fi上网方面，腾讯已有自己的经验。据付亮介绍，2014年腾讯就成立了Wi-Fi安全联盟，目前在全国范围内有几百万个热点，用户可以直接接入上网，如此大的规模，相对比较容易复制到高铁上。并且不同于连接个人Wi-Fi的不安全性，腾讯做的是共享机构或企业的安全Wi-Fi，相对安全。

　　付亮还表示，腾讯拿到这个项目并不是单纯地提供Wi-Fi服务，而是在这个管道中可以做很多事情，“类似于免费电影，但是前面有贴片广告，腾讯有自己的视频、新闻、音乐、读书等内容，因此它要做的是连接器。这也符合腾讯的整体定位，通过管道来获得收益。”付亮表示，有了这样的运营能力，可以直接将一些资源放在本地，无须网络也可实现，如本地电影，甚至通过热点点餐等服务。

　　“核心是抢夺用户，现在发展新用户的成本非常高，而Wi-Fi是一个很好的入口。”刘兴亮表示。那么成本问题如何考虑？他表示，成本会多方分摊，而后续有很多变现方式，比如广告、其他增值服务等。

　　文/本报记者  温婧  王薇  供图/视觉中国

腾讯吉利高铁
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有