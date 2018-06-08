腾讯吉利为何想给动车装Wi-Fi

腾讯和吉利组成的联合体日前成功中标动车网络科技有限公司49%股权转让项目，未来将与中国铁路总公司及其相关公司共同经营铁路增值服务。对此有专家指出，腾讯拿到这个项目并不是单纯地提供Wi-Fi服务，而是在这个管道中可以做很多事情，“核心是抢夺用户，现在发展新用户的成本非常高，而Wi-Fi是一个很好的入口。”

昨天腾讯公司与浙江吉利控股集团有限公司共同宣布，双方联合中标动车网络科技有限公司49%股权转让项目。未来，腾讯和吉利将与中国铁路总公司等共同经营动车Wi-Fi等铁路增值服务。业内人士表示，封闭场景内的Wi-Fi还是很有必要的，现在的3G、4G网络不够稳定，而腾讯已经有运营Wi-Fi共享的经验，未来变现也存在多种可能。

事件

腾讯和吉利组成联合体成功中标

北京产权交易所官网的信息显示，6月5日，“动车网络科技有限公司49%股权”转让标的最终以43亿元的价格成交，腾讯和吉利组成的联合体成功中标。中铁总公司负责人介绍称，此次股权转让受到广泛关注，国内众多知名企业表达了合作意愿。中国铁路投资有限公司严格按照国有产权交易相关规定，依法合规开展投标文件评审工作，履行相关决策程序后确定了中标人。

腾讯和吉利表示，凭借在互联网业务、智慧出行和央企混改等方面的领先经验，才从多家竞标方中脱颖而出。未来，双方将和铁路部门一起努力，利用互联网产品理念和工具，充分融合铁路网、互联网和地、空、水交通网，让每一位旅客都能享受一站式智慧便捷出行。

腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示，数字中国建设是一个时代的变革与机遇。腾讯希望成为数字化助手，发扬“数字工匠精神”助力各行各业实现数字化转型升级。参与动车网络49%股权转让项目，是腾讯在国企混改领域的又一次重要尝试，也是发展智慧交通业务的重要布局。腾讯将携手吉利控股，和铁路部门一起打造铁路互联网服务的开放合作平台，向旅客提供站车一体化、线上线下协同的一站式出行服务。

吉利控股董事长李书福表示，作为不断推进前沿技术发展的汽车科技公司，吉利控股在交通出行领域、智能生态和用户体验方面积累了丰富的经验，参与“互联网+高铁”项目的运营，是吉利控股支持铁路部门混改的一次实践性探索，也是吉利控股布局未来出行、转型发展的重要一步。在深化改革的大潮中，吉利将携手腾讯向乘客提供线上线下高度融合的智能移动出行服务，满足乘客个性化、多元化需求。

展望

动车旅客未来可用Wi-Fi购物娱乐

动车网络成立于2017年12月20日，是中铁总公司确定的下属企业中唯一经营动车组Wi-Fi的企业。各铁路局在2017年完成公司制改革后，中铁总公司进一步落实中央对铁路改革的战略要求和“互联网+铁路”的发展思想，首次通过产权交易的方式转让动车网络49%的股权。

截至2017年，中国高铁里程已达2.5万公里，占全世界高铁总里程的66.3%，动车组年运送旅客达17.1亿人次，覆盖人群约2亿人。如此庞大的人群，贴近民生的场景，使得项目从挂牌开始即受到全社会的广泛关注：未来高铁Wi-Fi将如何发展，又将如何商业化？

中铁总公司负责人介绍称，将在保证基本服务标准普惠的同时，加快建设和经营动车组Wi-Fi平台，向旅客提供站车一体化、线上线下协同的出行服务，包括Wi-Fi服务、休闲文化娱乐、新闻资讯、在线点餐、特色电商、联程出行、智慧零售等，使旅客出行体验更加美好。也就是说，今后动车乘客可以在列车上通过Wi-Fi网络享受购物、娱乐、看新闻、点餐、约车等服务。腾讯方面表示，这是发展智慧交通业务的重要布局，未来还有望以铁路会员为连接器，进一步拓展大生活圈服务，以满足老百姓日益增长的美好出行的需要。

关注

高铁内Wi-Fi和4G谁更有优势

如今4G网络越来越普及，Wi-Fi是否仍有必要和优势？独立电信分析师付亮认为，虽然现在流量越来越便宜，但是免费Wi-Fi在高铁、飞机上的需求还是存在的。

DCCI互联网研究院院长刘兴亮认为，动车、高铁上的Wi-Fi很有价值，动车由于运行速度快、覆盖路程长、位置较偏僻，信号经常不稳定，而Wi-Fi则相对稳定。另外，Wi-Fi还有近场传输的优势，即在同一Wi-Fi环境下，不需要连接互联网就可以信息互传，比如收发文件等。短期内，4G速度再快也无法取代Wi-Fi。

铁路Wi-Fi是从普通列车上开始试点的。在动车网络公司成立前，已有多个公司看好火车上的Wi-Fi上网项目，各自试点，不过最终由于成本管理、盈利模式、恶性竞争等问题，导致整体亏损。后来，铁路总公司成立全资子公司动车网络，开始统一管理动车Wi-Fi上网问题。

目前，部分铁路线路已经试点Wi-Fi运营了。去年6月，“复兴号”在京沪线运营，车厢完全覆盖Wi-Fi网络。经常出差的师先生告诉北京青年报记者，虽然该列车提供Wi-Fi，但每位乘客只有600M的免费流量，还不够看一部电影的。另外，在安卓手机内下载APP做任务可以额外获得流量，APP内也有一些免流量电影、电视剧等，但选择并不多，清晰度也一般。按照铁路总公司的计划，Wi-Fi将覆盖全线高铁，这就对Wi-Fi运营服务水平提出了一定要求。

分析

拿下高铁Wi-Fi的核心是“抢夺用户”

业内人士介绍称，目前高铁Wi-Fi 的解决方案大致分为两种：一种是将基站直接放在列车上，这样列车成为相对静止的，但该方案成本较高；另一种是通过类似放大器的设备将沿途的3G、4G信号放大到车厢，接入Wi-Fi，这也是目前普通列车Wi-Fi所采用的方案，但高铁速度快，这种方案有其局限性。

不过，在Wi-Fi上网方面，腾讯已有自己的经验。据付亮介绍，2014年腾讯就成立了Wi-Fi安全联盟，目前在全国范围内有几百万个热点，用户可以直接接入上网，如此大的规模，相对比较容易复制到高铁上。并且不同于连接个人Wi-Fi的不安全性，腾讯做的是共享机构或企业的安全Wi-Fi，相对安全。

付亮还表示，腾讯拿到这个项目并不是单纯地提供Wi-Fi服务，而是在这个管道中可以做很多事情，“类似于免费电影，但是前面有贴片广告，腾讯有自己的视频、新闻、音乐、读书等内容，因此它要做的是连接器。这也符合腾讯的整体定位，通过管道来获得收益。”付亮表示，有了这样的运营能力，可以直接将一些资源放在本地，无须网络也可实现，如本地电影，甚至通过热点点餐等服务。

“核心是抢夺用户，现在发展新用户的成本非常高，而Wi-Fi是一个很好的入口。”刘兴亮表示。那么成本问题如何考虑？他表示，成本会多方分摊，而后续有很多变现方式，比如广告、其他增值服务等。

文/本报记者 温婧 王薇 供图/视觉中国