混改动真格 高铁WiFi引入民资

中国铁路总公司（以下简称“铁总”）混改迈出实质性步伐。6月7日，铁总在微信公众号发布消息称，铁总旗下企业动车网络科技有限公司（以下简称“动车网络”）近日已完成股权转让招投标工作，腾讯、吉利两企业组成的联合体中标，受让动车网络49%的股权。随后，腾讯、吉利相关负责人分别向北京商报记者证实，二者的股权占比为10%、39%。铁总相关部门负责人表示，此次，铁总通过股权转让确定与腾讯、吉利控股携手建设经营动车组WiFi平台，在保证基本服务标准普惠的同时，向旅客提供WiFi、休闲文化娱乐、在线点餐、特色电商、智慧零售等服务。

高铁WiFi迎民资新玩家

据北京产权交易所公告信息显示，本次动车招标成交价为43亿元，其中，铁总在动车网络持股51%，仍为控股方。据了解，腾讯与吉利控股的联合体凭借在互联网业务、智慧出行和央企混改等方面的经验，从多家竞标方中脱颖而出。今后，腾讯作为投资方将投入连接、内容、安全、云计算、大数据、人工智能技术等优势资源，并与吉利控股和铁路部门一起，利用互联网产品理念和工具，充分融合铁路网、互联网和地、空、水交通网，为旅客提供WiFi服务、新闻资讯、特色电商、休闲文化娱乐、在线点餐等多种服务。

在挂牌时，该股权转让项目就要求，意向受让方须为在中国境内依法注册并有效存续的企业法人，具有良好的财务状况、支付能力及商业信用。彼时，同济大学铁道与城市轨道交通研究院教授孙章就预测，在此过程中，有运营经验的交通运输公司或高科技公司将得到更多青睐。“这类公司可以提供技术、资金支持，且具有丰富的管理经验，可与铁路部门进行优势互补。”此外，位于铁路上下游产业链的汽车公司、电子快递公司、互联网+公司等，也可能成为备选。

有分析认为，本次动车WiFi股权招标确实引发了不少大企业的浓厚兴趣，而这与我国庞大的铁路客运规模和快速上升的移动互联网普及率密切相关。数据显示，去年，我国动车组累计旅客发送量17亿人次。另一方面，截至去年5月，我国移动互联网用户数已达到11.63亿户，移动互联网接入流量则超过17亿GB。

铁总、民资的利益契合点

据了解，铁总推进高铁WiFi业务始于京沪高铁复兴号动车组。目前，“复兴号”列车已实现WiFi全覆盖，每一节车厢可以承载80-120部移动终端，且不用密码自动连接、免费登录使用。业内还有消息称，目前，复兴号采取的是每人限600M免费流量的WiFi上网，需要下载“中铁行App”才可以上网，流量用完后可以通过“做任务”的形式增加免费流量。

“中国铁路具有非常大的人口流量，通过提供高铁WiFi服务，就控制住了信息入口。”在重庆交通大学教授王健看来，对于企业来说，对用户未来的支付方式、信息引导等都会产生影响，有利于推广企业的增值服务。

孙章则表示，腾讯可借此机会进一步扩大产品覆盖面，而吉利作为汽车制造商，是产业链的下游企业，或以此机会加大与铁总的接触，未来增加铁路运输汽车的比例。国企改革专家祝波善则表示，从技术上来看，在高铁上运营WiFi难度较低，而且铁总也不需要再支付过多的设备改造投资费用，是整个铁总混改中最容易推进的部分之一。同时，高铁客流量不断增长，又催生了WiFi需求蓝海，前景可观。

“从吉利和腾讯近年的发展思路来看，这两家企业联合‘入驻’铁总并非出人意料之举。” 事实上，近期吉利已经加速布局出行生态。今年初，吉利投资并独家控股的互联网出行服务平台曹操专车获多家海内外机构投资，成功完成A轮10亿元融资，估值超过100亿元，成为新的行业独角兽。与此同时，互联网巨头腾讯近年来也一直在加速推进自身在出行领域的布局，涉及电动车整车制造、自动驾驶技术、车载硬件、车联网、互联网出行等几乎所有领域。

下一步或瞄准物流

铁总的混改主要包括两条线：即铁总下属全国18个铁路局集团公司的改制，以及旗下主要负责不同业务的企业改革。据不完全统计，我国已有4条铁路线实现混合所有制，其中杭绍台铁路及杭温铁路为民资控股高铁。

“动车WiFi与中铁快运是铁总混改的两大突破口。”有业内专家向北京商报记者表示。据不完全统计，铁总旗下共有中铁快运等3个专业运输公司、中铁投等17个其他类型企业，其中，本次进行混改的动车网络就是中铁投下属的企业。实际上，近年来，除动车WiFi公司外，中铁快运等企业也在不断寻求与顺丰等物流企业的合作，甚至有业内人士猜测，铁总下一个敲定民资入股的很可能是中铁快运。公开信息显示，中铁快运已经有了连续四年与不同快递合作的尝试。而且去年铁总负责人分别会见了阿里巴巴马云、腾讯马化腾以及京东刘强东，也足以透出铁总向专业化、科技化转型的思路。

孙章分析，在当前的混改中，铁总正通过吸引民资、民企，以改善自身运营能力，并解决内部资金不足的问题，“我国高铁制造技术处在全球第一梯队，但管理运营能力还需加强。铁总与其他企业合作，得以借鉴其他企业优秀的管理模式，并增加技术的互补性，为产业链、综合交通运输、互联网+以及智能技术创造条件”。孙章预测，试水高铁WiFi后，铁总还将在电商+高铁物流领域进一步发力。

相比钢铁、煤炭等领域改革“动作”较大的领域，铁总的市场化之路一直进展缓慢。对此，交通运输管理干部学院教授张柱庭透露，由于铁总内部系统过于庞大、繁杂，市场化进程并非易事。此外，由于政府赋予铁总过多公益服务职责，也使铁总不能快速融入市场化改革中。

北京商报记者 蒋梦惟 于新怡 实习记者 濮振宇/文 宋媛媛/制表