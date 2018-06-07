运营商又“偷跑流量”？优化计费方式或纾解用户质疑

本报记者 郑梅云

运营商再因流量偷跑质疑被推上风口浪尖。1个G挺不过15天、手机流量“非正常消耗”成通病、不限流量不应只是广告词、手机流量“越跑越快”不能是一笔糊涂账……舆论几乎一边倒地认为，运营商有偷流量的嫌疑。事实果真如此吗？其实，关于流量偷跑的质疑一直存在，不少专家也都做出过相关解读，诸如恶意APP才是“元凶”、用户使用习惯不当等。但为何运营商总是成为众矢之的？流量越来越便宜，为何却越来越不禁用？运营商该如何纾解用户质疑？

运营商再被质疑偷流量

近来，“偷跑流量”再成网络热词。

据《经济参考报》报道称，“原本1个G够用一个月，如今却挺不过15天。”众多用户的反馈，流量过度消耗、运营商流量计费方式不够完善等现象确实存在，已成为通信资费降低的一大掣肘。

在网上的“吐槽贴”中，一位杭州网友“益田”称，自己平时的流量基本在一个月2GB上下，前两个月特意换了个3GB的套餐，没想到当月才20日流量就用完了；于是临时加了两个1GB流量包，几天后又接到短信，说流量用完了。而网友“麦卡伦”则表示，他的手机有时一秒钟就用掉了二三百兆流量；向运营商投诉后，客服人员返还了部分流量，但称责任应归咎于用户的手机。

手机流量“非正常消耗”成通病、不限流量不应只是广告词、手机流量“越跑越快”不能是一笔糊涂账……一时间，运营商再因流量偷跑质疑被推上风口浪尖。舆论几乎一边倒地认为，作为移动数据业务价值链的主导方，运营商通过偷跑用户流量，在技术上可以说“不费吹灰之力”，在利益驱动下难免偷流量。

运营商偷流量是误解

手机流量“越跑越快”，真的是被运营商偷了吗？

对此，电信行业分析师付亮认为，运营商修改用户流量数据或许得不偿失，假设运营商要“黑”用户的流量，其改造系统所需投入的成本，比偷流量带来的收入要更多。

而为验证运营商对流量测算的准确性，浙江省质监局和浙江省计量科学研究院进行的通信流量检测试验结果显示，在三台多制式无线通信上网流量监测器中随机插入三大运营商SIM卡，下载同一文件，重复测试数为10次，流量检测数据偏差值均为0.1%至0.15%。从检测结果对比来看，与运营商提供的流量统计几乎没有区别，因此运营商调整计算方式“偷流量”的说法并不成立。

可见，运营商偷流量，实际上是很大的误解。

那么，面对质疑运营商为何百口莫辩？难道无法提供手机流量的精准详单？对此，有运营商技术人员表示，运营商流量的统计是通过IP和URL来统计，而不是计算哪个应用程序进行了上网操作。如果向用户展示这些访问的IP和URL，其数据量极其庞大，对于查看是哪个应用或操作导致流量异常的意义不大。

只是，在运营商各项优惠措施推行后，不少用户却感觉手机流量“越跑越快”，通信资费支出不降反升，确实让人费解。这究竟是怎么回事呢？

其一，恶意APP或是“元凶”。资费消耗类恶意程序主要通过私下拨打电话、发短信、频繁联网等方式耗费用户的流量和话费，是用户较难察觉的一种恶意行为。

其二，用户使用习惯也是主因。网民“赵子明”表示，由于流量使用习惯逐渐形成，用户频繁打开数据服务，导致流量消耗明显增加；另一方面，很多手机应用为及时提醒用户更新和推送各类消息，会选择自动连接网络并进行更新，流量也会悄无声息“被消耗”。

其三，4G速度更快。随着4G手机普及，网速有了质的飞跃。原来转半天打不开的视频图片可能一下就打开了，原本1个G流量够用一个月，现在或许只够看一部高清电影，流量消耗自然成倍增加。

优化流量计费方式势在必行

在网速提升、网络覆盖面扩大的背景下，用户流量越用越多已是必然趋势。解决手机流量“越跑越快”问题、提升用户降费“获得感”成为必考题。

那么，运营商要如何纾解用户质疑？一方面，要合理有力地发声，为自己正名。另一方面，应形成优化的流量计费方式，增加流量消费透明度，解决当下用户流量使用“痛点”。此外，还可以通过技术手段，对用户出现流量异常的情况及时进行告知，对恶意软件进行封杀和阻拦，帮助用户做好流量监控。

当然，流量耗费关键在使用方法，用户也该有所行动。网民不妨学习一些防止流量偷跑的小技巧，比如，取消不必要应用的自启动、关闭软件自动更新及推送功能或选择“仅在WiFi条件下更新”等。