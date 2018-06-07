工信部：持续提升贫困地区宽带覆盖率 降低上网资费

2018年6月6日，工业和信息化部网络扶贫现场推进会在陕西省渭南市柿村召开。工业和信息化部副部长陈肇雄出席会议并实地调研网络建设应用情况。工业和信息化部信息通信发展司司长闻库主持会议。

陈肇雄指出，近年来，信息通信系统坚决贯彻落实党中央决策部署，扎实推进网络扶贫工作，贫困地区宽带覆盖率显著提升，网络资费大幅降低，网络应用加快普及，宽带网络助力脱贫攻坚成效初显。

陈肇雄强调，信息通信系统要深入学习贯彻习近平总书记扶贫开发战略思想，全面落实党中央决策部署，全力推进网络扶贫行动向纵深发展。要深入实施电信普遍服务，持续提升贫困地区宽带网络覆盖率；努力降低上网资费，推动宽带网络应用普及；形成工作合力，加强行风建设，为网络扶贫工作提供组织和作风保障；特别是，要以“三区三州”等深度贫困地区为重点，集中力量补足宽带网络短板，努力为贫困地区群众提供用得上、用得起、用得好的网络服务，为打赢脱贫攻坚战作出新的更大贡献。

会前，陈肇雄一行深入高塘镇柿村，先后走进贫困群众家中、村卫生室、电子商务超市，详细了解网络建设应用情况。

陕西省和“三区三州”6个省区通信管理局主要负责人、部分企业代表在会上作了交流发言，工业和信息化部信息通信发展司、规划司、信息化和软件服务业司，中国信息通信研究院、中国互联网协会、中国卫通、四家基础电信企业陕西省公司和陕西广电有关负责人，部系统扶贫干部代表以及陕西省有关互联网企业代表参加了现场会。