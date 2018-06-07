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欧洲运营商呼吁监管机构放宽26GHz频段发展5G限制

欧洲运营商呼吁监管机构放宽26GHz频段发展5G限制
2018年06月07日 11:24 新浪科技综合
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　　来源：C114中国通信网

　　C114讯 北京时间6月7日消息（艾斯）据外媒报道，德国电信、沃达丰西班牙电信等电信运营商以及多家电信设备厂商，对于目前欧洲市场对26 GHz频段的严格使用限制表示关注和担忧。

　　在一封致欧洲电子通信委员会（ECC）并由GSMA发布的公开信中，十多家电信运营商和设备厂商要求ECC放宽26GHz频段用于发展5G服务的条件限制。

　　包括爱立信诺基亚、三星网络和华为在内的供应商们都共同签署了这一信件，他们指出，ECC目前正在考虑使用26GHz频段用于发展5G。但是，最近的一份草案提供出了一些条件，如果这些条件得到批准，那么将严重限制这一频段在欧洲被用于发展5G服务。

　　“这些条件包括移动通信设备的限制性辐射限制，以及其他在26GHz频段上进行5G部署的限制条件。”这封信件中写道。“这样的规则将使移动运营商无法建设最佳5G网络，并且将对行业构建能够实现千兆社会的密集网络类型产生阻碍。”

　　他们补充说，为了使5G取得成功，26GHz频段应该尽可能地减少使用限制并且足够灵活，从而为增长和发展创造一个成熟的环境。

　　这些公司表示，美国在28GHz频段采取了一种务实的方法，韩国和日本亦是如此，而其他支持26GHz频段的国家，包括中东、中国和亚太地区其他国家在内，都提出了较少的限制条件。

　　“如果欧洲选择按照目前提出的严苛条件执行，那么欧洲地区将在全球5G竞赛中处于非常严重的劣势地位，并且会妨碍其与其他国家和地区进行有效竞争的能力。”这封信件中提到。

　　KPN、Orange、Telia、Turkcell、和记黄埔和EE也共同签署了这一信件。

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