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富士康2018年第一季度营收776.9亿元 同比增长19.8%

富士康2018年第一季度营收776.9亿元 同比增长19.8%
2018年06月07日 08:25 新浪科技综合
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　　来源：C114中国通信网

　　C114讯 6月7日消息（南山）即将上市的富士康工业互联网股份有限公司（工业富联）公布了上市公告书和2018年第一季度财报。报告显示，2018年第一季度，公司实现营业收入 776.9亿元，较上年同期增长19.8%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润26.3亿元，较上年同期增长1.0%。2018年第一季度，工业富联业绩表现平稳，不存在重大不利变化。

　　富士康预计2018年度1-6月营业收入约为1460.6亿元至1545.8亿元，同比增长幅度约为6.8%至13.1%；归属于母公司股东的净利润约为53.8亿元至56.0亿元，同比增长幅度约为0.9%至5.1%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为53.5亿元至55.6亿元，同比增长幅度约为0.6%至4.5%。

　　根据招股书披露的信息，富士康在2015-2017三个年度的营收分别为2728亿元、2727亿元、3545亿元。在净利润方面，富士康2015-2017年分别为143.5亿元、143.7亿元和158.7亿元，其中2016年净利润较2015年增长 0.11%， 2017 年净利润较2016年增长10.45%。

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