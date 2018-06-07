摩根士丹利：自动驾驶汽车是5G的杀手级应用

来源：C114中国通信网

C114讯 6月7日消息（凡褐）外媒报道，摩根士丹利的分析师认为自动驾驶汽车（AV）是5G的杀手级应用。该公司的电信分析师已经将他们的预测模型与汽车团队的预测模型结合起来，结果显示，连接的汽车推动了移动流量的巨大增长。

分析师们在一份研究报告中写道：“AV数据可以在目前的水平上增加40x全球无线通信量，比2007年iPhone带来的影响力更大。在我们的基础案例中，3亿个AV为每个用户带来25美元/月的数据服务费，为全球电信公司创造新的2000亿美元的年度收入。”

当然，如果没有明显的前期投资，将不会给电信公司带来这笔额外收入。摩根士丹利估计，一个城市5G网络支持自动驾驶的成本将高达33亿美元，细分如下：小基站（small cell）28亿美元，光纤3亿美元，核心网络和其它投资为1亿5000万美元。该公司还预测，每个主要城市将只有一个或两个5G网络支持自动驾驶车辆。

分析师表示，车辆连通性可以解决视线限制，防止由传统相机和传感器不能阻止的碰撞。不过摩根士丹利并未预测，汽车连接到无线网络即可做出驾驶决策。不管怎样，每个连接的车辆将产生与智能手机一样多的网络数据。

AV将连接到网格并使用三种技术来传输数据：车辆到车辆（V2V），车辆到基础设施（V2I），车辆到网络（V2N），这些技术可以通过5G传输。重要的是，AV在没有5G的情况下在路上行驶，这提供了证明早期车辆商业和社会价值的机会。

事实上，加州的共享乘坐服务现已被取消，以自动驾驶运送乘客的方式取而代之。加州公共事业委员会批准了一项允许这些车辆载客的规则，但拒绝了公司向自动驾驶汽车乘客收费的请求。

Lyft表示，在美国自动驾驶汽车每年有可能挽救多达86人的生命，并减少90%的交通事故。

随着安全性和效率的提高，自动驾驶汽车可以为无线运营商和支持它们的公司带来巨大回报。据摩根士丹利，北美地区从自动驾驶汽车获利的公司包括Verizon、Crown Castle、美国电塔、Equinix、CommScope、康宁、Zayo、高通和思科。