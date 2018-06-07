荣耀的海外战略从2017年的下半年逐渐成型，预计到2020年，国内销量和海外销量的比例将是50：50。

原标题：对话荣耀总裁赵明：“吓人的技术”其他厂商很难学会 两年后国内外销量占比相同

来源：界面新闻

作者：李竞择

炒的沸沸扬扬的“吓人”技术终于登场。

6月6日，荣耀发布了首款搭载GPU Turbo的机型荣耀Play。在新品发布前，华为消费者业务CEO余承东率先发布了之前提到的“很吓人”的技术——图像处理加速技术GPU Turbo。

这是一项软硬件协同技术，华为宣称它可以让手机的图形处理效率提高60%，SoC能耗降低30%，即便是千元手机，玩热门游戏时也都可以满帧运行。HDR特效技术可以提升图片的显示效果，动态范围更广，画面色彩更鲜明，还可以使用动漫特效、怀旧特效、锐化特效等。

不过，在发布会上，这项新技术还暂时停留在手机游戏这一个场景上。余承东表示，在未来GPU Turbo不仅会支持更多的机型，还会应用到诸如VR、AR等场景。

荣耀Play是在荣耀系列、V系列之外的全新产品系列，主打科技酷玩，同时也是首款搭载GPU Turbo技术的手机。荣耀Play采用可隐藏式刘海设计，6.3英寸屏幕，屏占比89%。一体化金属机身，后背采用柔性喷砂。该机提供幻夜黑、极光蓝、星云紫三款配色，起售价1999元。

荣耀总裁赵明在现场介绍，荣耀Play在游戏流畅性上更好，帧率更加稳定，首批支持王者荣耀、穿越火线、荒野行动、绝地求生等多款游戏，并在继续拓展更多游戏。

除此之外，荣耀Play也提供了4D智能震感，目前具有10个标签、30多种场景，通过人工智能来匹配不同场景下的震动反馈。3D游戏音效、游戏助手、WiFi移动数据切换等特色，也带来了更好的游戏影音体验。

拍照方面，荣耀Play配备了1600万AI双摄像头，也具备智能场景识别，具有22类标签，可以识别500种以上的场景。前置摄像头1600万AI自拍，五官识别后采取立体美颜，具有3D人像光效。

在会后的群访中，赵明表示，这项很吓人的技术（GPU Turbo）其他手机品牌应该很难学会，因为华为既有硬件又有软件，而GPU Turbo是基于软硬件一体实现的，单有某个方面都学不会。

赵明透露，该项技术是华为2012实验室、华为系统OS、麒麟芯片三个团队协同合作实现的。“现在很多安卓产品都是用现有的芯片搭载谷歌安卓系统，而我们一直在想如何基于硬件来打造软件系统。经过很长时间的研发，终于实现了这项技术。”赵明说。

GPU Turbo技术为新品提升了竞争力，但对荣耀来说，海外才是下一个增长点。

赵明告诉界面新闻记者，荣耀的海外战略从2017年的下半年逐渐成型，预计到2020年，国内销量和海外销量的比例将是50：50。

去年，荣耀手机85%的销量来自于国内，海外只占15%。而到了今年上半年，荣耀海外业务增长100%，截至目前海外销售占比已超过了20%。赵明预计，今年全年海外销售占比可以达到25%或30%。

虽然智能手机市场早已出现饱和，但赵明对华为销量依旧保持乐观。他提到了今年华为系的销量可能会逼近2亿台。在他看来，华为的增长来自于专注技术和用户体验这两方面。

他举出印度市场做例子，认为把产品做好，再把渠道做踏实，这样才能做出一个可持续型的产品，而不是依靠砸钱的方式“买”市场。

就在两周前，荣耀总裁赵明表示，印度将优先成为荣耀的长期战略市场，荣耀计划在这个市场的各价格区间发布智能终端产品。他还提到，荣耀有意在今年大力拓展印度市场，并计划在三四季度进一步加大投入力度。

根据IDC的数据显示，2018年Q1，印度智能手机市场出货量达到3000万部。同时，4G功能手机市场也呈现持续增长的局面，与去年同季度相比增长超过50%。而据Counterpoint的数据显示，在印度智能手机市场，2018年Q1中国手机厂商表现抢眼，市场份额前五中占据四席。其中，荣耀从1.4%上升为3.4%，首次跻身印度智能机市场份额前五。

以下是部分采访实录：

问：大家关注很吓人的技术，今天余总也出现了，为荣耀捧场。想问一下为什么吓人的技术首先应用在荣耀的机型上？未来华为会不会用？

赵明：今天余总跟我一起发布了荣耀Play，大家知道GPU Turbo的技术，这是基于软硬件协同的技术，这项技术不仅仅对于旗舰机在图像处理能力上有很大提升，对千元机也有提升。非常难得的是，在提升图像处理性能的同时，带来功耗的降低。大家知道原本很多时候这两项参数是相反的，所以我们说这项技术是吓人的技术。

荣耀的年轻用户比较多，对GPU性能的需求也最大，所以这项新技术在荣耀Play首发。后续，我也公布了荣耀的其他产品，例如荣耀10和荣耀V10，公测是6月14号，升级在7月份。华为品牌像mate系列、P系列，对应的机型也会很快的应用。这是一项基础技术。

问：我想再问一个问题，今天公布的荣耀Play系列是新的产品系列吗？您在台上讲了和V系列荣耀10的区别。是不是因为荣耀的产品发生了比较大的变化，这个和华为的一些产品系列，您觉得会有竞争的关系吗？

赵明：其实今天余总开篇讲到了华为、荣耀的双品牌战略。应该说在整个行业当中，华为和荣耀是各个品牌当中最成功的，就是集团在管理和运作方法上非常开放和透明。双品牌各自有各自的用户群体，荣耀的用户群体，耳熟能详，主打青年、科技、潮品，互联网手机品牌。这些定位在我们这里也非常清晰。你要说我们内部进行用户选择的时候，是不是互相之间参考比较，这是不可避免的。但是整个集团的态度是非常开放的，都是最终服务于消费者的心态。

社会上各个品牌当中，用户有很多选择，并不是只有华为品牌和荣耀品牌，还有苹果、三星、OPPO、vivo，我们只是给消费者提供了更多的一种选择而已。

今天讲的时候提到了荣耀Play的定位是从荣耀这几年的发展来看是两种设计理念，一种是V系列，我们把每年的12月份前后发布V系列，把当年最新的科技应用到V系列当中。荣耀的数字系列，是在每年大概二季度前后会发布这款产品，是把美学的设计，潮流美学与科技的结合。

当我们这几年走下来之后，发现随着行业的发展和器件价格不断上涨，我们坚持这两个品牌定位的时候，荣耀旗舰机的定位，我们发现已经偏离开了。每年我们在讨论的时候都再说要做一款旗舰机，这个在2017年的时候，我们就有设想，但是当时也受限于我们自身的问题。

今年在开发的时候，去年底说在2018年我们一定要重回1999元，把旗舰类的水准带回这个价位。你今天看到这个价位1599到1999都是主打的，我们现有这样一个定位，然后再重新去规划。因为从另外一个角度来讲，2018年虽然对中国市场来讲和全国市场，整个智能机的销售趋缓，但是荣耀日子相对是比较好过的，我们无论在国内还是海外都是高速发展。海外今年1到5月份，目前来看增长速度超过了100%。我们在这种情况下，其实还是想集中精力打造这样一个配置和比较残暴和比较吓人的技术，价格也比较残暴的。对于我们来讲也是一种回归，我们把方方面面的产品回馈再支持一下。

问：再问一下吓人的技术，这项技术背后有什么研发背景？研发多长时间？多少人？尤其想知道这个技术是不是基于麒麟芯片，在往前的芯片是不是支持？是不是高通技术？

赵明：这是基于华为和荣耀独有的硬件设计跟我们的软件设计相结合的一项新技术，我们可以想像一下，其实现有的产品设计都是芯片厂商提供芯片，然后采用谷歌的安卓系统进行一定的优化所打造的手机。我们一直在考虑如何能够把顶层的操作系统跟硬件一体化设计？它不是按照传统的界面分工，我提供给你操作指令集，我现在把整个设计作为完整的设计，有些东西用硬件，有些东西用软件，谁效率更高。

这次相当于把GPU里面的微码进行调整，作为跟操作系统融合在一起设计出来的，基于我们自家的软件和硬件开发的，暂时其他的芯片平台目前还无法支持，但是是不是有简化和优化的在其他研发工作室有探索，但是肯定用自家的芯片平台一体化设计效率是最高的。目前在自己的平台上进行。

问：这个技术是2012实验室的还是麒麟团队做的？

赵明：这是几个方面的融合，大家知道EMUI对底层的系统进行了改造和优化，文件系统处理完之后有很多提升的。现在看荣耀可能比友商的4GB比它的6GB还要好。大家知道苹果内存可能3GB的处理系统已经非常好了，就是硬件和操作系统完美的配合。不是通用的操作系统，也不是通用的硬件平台，而是一体化设计就能达成这样的设计。

今天你可以理解GPUTurbo就是未来设计的，我们会打造出最优的体验。你们看到我们的荣耀Play用4GB的可以和别人的6GB旗舰手机进行对抗，没有问题。

问：这个技术从设想到出来大概用了多长时间？

赵明：这个可久了，而且不仅是2012，是2012和我们的软件团队，还有海外的研究所专门对于整个操作系统底层技术的团队共同打造的。

问：你们去年12月5号有发布会，你们这些都有一连串的，在出海这块的战略是怎么布局的？这一波包括小米也都在出海，在这一波的出海潮中的战略打法和以往有什么不同？

赵明：在整体上来看，荣耀这一次海外战略应该是从2017年的下半年逐渐成型，在集团内部开始讨论然后全面的海外策略。去年12月5号的伦敦发布会，我公布了荣耀海外三年，就2020年的时候国内销量和海外销量是50：50，2017年是15%，85%的销量来自于国内。前几年主要在中国发展。

今年的上半年，我提到海外业务增长是100%，到现在海外占比超过了20%，今年全年来看可以达到25%或者30%。荣耀的海外占比是一个健康而且高速发展的。而且你会发现一点，荣耀是以旗舰机开路的产品，我们打造的是代表荣耀品牌的是荣耀8、荣耀9、荣耀10。其实在伦敦发布会的时候媒体问我怎么看你的竞争对手，我说在我回答你的问题之前，我先问你一个问题，你看到荣耀想到荣耀这个品牌，你想到荣耀的产品是什么？荣耀8、荣耀9。

我的整个市场策略和海外发展既高速又有效发展的时候，树立自己的品牌形象是非常清楚的。今年荣耀10在海外的销量跟荣耀9比，是荣耀9的300%。我还有很多国家没上。所以这个销量提升是非常快的。

问：我这边有两个问题，荣耀为什么这次在GPU这块发力？我们这个技术会开放给旗舰终端千元机，这项技术也会给其他手机厂商使用吗？

赵明：首先，我们看到CPU的处理，大家觉得CPU过剩，GPU的挑战越来越大，GPU图像处理压力增大的时候，AR、VR的应用增多，功耗也在提升。我们在系统设计上的压力特别大，所以专门2012和我们的OS团队以及芯片团队，一条在现有的技术上进行突破，另一方面我们的GPU不断升级。这一次相当于技术搞了有一两年了，因为每一代的GPU升级，做一款芯片差不多要24个月，我们现在的规划两年之后的产品要做成什么样。从这种情况来看，GPU在现有的环境上进行大幅度的突破，我们首先选择了在这个领域，也是非常急迫的，用户的需求量很大，而且有非常广阔的前景。

其实这项技术应该是我们的一项看家的本领，很多其他的手机品牌，可以算是我们的专利技术吧。

问：现在旗舰机都在涨价，荣耀Play定价1999是怎样的考虑？在定价上有没有什么压力？

赵明：要说压力肯定有，按照这样的配置和设计，采用旗舰机的芯片，6.3英寸的全面屏，打造成这样的价格肯定有压力。加上余总前面介绍了我们的研发投入是14.9%。但是前面我介绍了，1999元是我们一直的目标。另外，我们还是用了很多荣耀的资源，今天对于荣耀的考核也调整了，应该说我们自身这个方面压力本身好很多，既然压力不在这个方面，我们就用来回馈消费者。

问：明哥，有一个简单问题。手机行业不存在太多秘密的，包括Turbo的技术，如果让您整体评价的话，其他厂商有多长时间跟进？跟进的时间会有多久？

赵明：客观来讲，这项技术，我相信很多人今天发布会之后很多品牌已经炸锅了，在研究和学习这项技术是必然的。因为这个是涉及到我们的硬件一体化的改进，软硬件协同，所以这可能不是轻易能跟上的。

问：发布会上您介绍了GPU Turbo游戏是需要荣耀自己去适配的，每个游戏适配的周期大概多久？现在新出一款游戏火了，这个适配会不会对荣耀有点影响？第二，这个技术除了对游戏，对手机整体的其他方面的体验有哪些提升？

赵明：这个方面现在来讲，因为现在我们面临最大的问题就是要升级支持的机型比较多，既有新机型，又有一年以前甚至两年的老机型，这个挑战比较大。这个研发团队这段时间的确是最忙的团队了，你可以想像一下，别人都是每个人都有既定的节奏和工作量，而这个团队一旦突破了之后，我就逼着他一定6月6号荣耀Play首发，其他的团队就会逼着他，我的用户产品都要求马上升级，所以取决于这个团队。本身来讲适配一款游戏非常难，但是这段时间过去了就会很顺畅，一款游戏出来大概两三天的时间，适配很容易。目前我们对各种游戏环境和新的版本进入制度化测序之后会快了，像安卓新的系统发布之后，不测也没什么问题，如果有问题，大家也分不清是手机的bug而还是游戏的bug，他们是本着负责任的态度做一下兼容性测试。

问：咱们的海外销量怎么样？我们现在的规划是什么？

赵明：今年的海外销量一到五月份超过100%的增长，而且现在来看随着9i的落地，下半年的增速也会超过100%，前年可能150%。

整个华为系，余总今天一兴奋已经说了一下全年的销量情况，说1.53亿台，全年可能会逼近2亿台。你想想一下这么大的体量，去年我们是从1.37增长到1.53，如果从1.53增长到两个亿，这是什么样的增长速度？对于华为或者荣耀增长速度不是放缓了，可能越来越快。

总量缓和了，但是对我们来讲，你看到在欧洲已经有几个国家了，那么多国家做第二名的，和第一名很接近，都是榜上榜下。你看到整个市场当中，当我们专注于技术和用户体验的时候，反而走向了市场。包括印度市场，耕耘了这么多年之后最后还是回归到我们最擅长的领域，把产品做好，然后把渠道一步一步做踏实。做一个可持续型的产品，不是砸钱的方式买市场。当你价格足够低的时候，任何市场都不需要买。但是任何有障碍的市场，如果对于华为体系用这个方式砸，我们拿几亿美金还是拿得出来的，况且还用不了几个亿美金就可以砸出来。但是你在那个国家的真实成长靠什么？回到我们最擅长的就是做好产品，踏踏实实的渠道做好，这证明在全球的市场上不管华为品牌还是荣耀品牌，最有效果的事。高端市场，西班牙也好，代表品牌高地的欧洲市场，德国今年增速也是特别快。荣耀10在欧洲卖的特别好。