联想手机“重生” 回归胜算几何

赵陈婷

【从2011年至今的7年时间内，联想手机业务的重大调整多达5次。最近一次是2017年，联想宣布取消了此前定位互联网手机品牌的ZUK。】

宣布AllinAI的联想近两年来更愿意强调人工智能的转型。即使谈到手机业务，一般也是忙着展示MOTO品牌在海外市场的成功。

联想移动业务更多集中在海外市场的情况已经愈发明显。联想今年5月底发布的2017/2018财年财报显示，相比上个财年，联想集团移动业务在拉丁美洲的销量增长达40%，北美地区的销量增长达到57%。

对于智能手机业务，联想集团在财报中将拉丁美洲及北美等定位为核心市场，而中国区的目标则是削减开支以大幅减少这项业务的亏损。

相比MOTO手机在海外市场的发展，联想已经很少在中国市场主动提手机业务了。

但这并不意味着联想放弃手机业务。联想集团董事长兼CEO杨元庆此前接受第一财经记者采访时强调设备是联想的“命根子”，所有的业务都是在联想设备的基础上。

6月5日，联想一口气发布了多款全新产品。这也是联想移动业务集团中国业务加入联想中国之后的首次发布会。

作为联想集团执行副总裁兼中国区总裁，刘军用“重生”来定义联想手机的这次亮相。

不过，几经波折的联想手机在当下这个已经相当红海的市场上再度回归，还能博得多少胜算？

主打高性价比

“过去的八年，联想手机经历了荣誉，同时也走过了艰难。”刘军坦言，这一次重新开始，联想需要面对的情况比起2011年的那次更具挑战，因为现在联想面对的是一个相对饱和的手机市场。

随之而来的问题是，联想手机要凭借什么在这样一个竞争非常激烈的市场东山再起？

刘军给出的答案是——良心优品，国民手机。简单点说，联想手机将聚焦高性价比。

这次联想手机官方自称将以超高的性价比终结手机市场全面屏暴利时代。

冯幸此前担任过联想副总裁、联想手机运营商业务负责人，后来转去加盟了乐视。

对于联想手机，冯幸曾经对第一财经记者评价，联想的手机虽然不是很惊艳，但也很过关，真的没有什么不好，就是没有特色、没有突出的亮点而已。“但是，如果在营销上有亮点，效果是完全不一样的。”

其实，联想手机曾经也辉煌过，当年的“中华酷联”，联想手机曾经是2012年中国市场第二，2014年全球市场第三。但联想手机如今的境遇是：中国市场滑落在前十名之外，全球市场排名前十。

而今年4月的联想誓师大会北京站上，联想手机定下的目标是重回市场前十，剑指前六。

手机业务几多坎坷

业内评价联想在手机市场上是摔了一个跟头。而杨元庆将这个跟头的范围定义在中国市场，他分析原因主要是运营商减少定制机补贴，“联想手机从运营商市场占比从50%掉到30%”，而联想当时在运营商之外的中国开放市场表现得还不够好。

杨元庆曾对第一财经记者表示，在发展智能手机业务过程中有一些坎坷，在转型过程中还有比较大的挑战，需要花些时间来改善目前的情况。

今年5月联想宣布智能设备业务集团成立之后，联想移动业务集团中国业务并入到联想中国区，由刘军统领，而常程出任联想手机中国区负责人。

而常程是联想手机业务的代表人物之一，上述调整也意味着从出走到召回，从被边缘化到再被重用，用了整整三年半时间，常程兜兜转转终于坐到了联想移动的核心位置。

从2011年至今的7年时间内，联想手机业务的重大调整多达5次。最近一次是2017年，联想宣布取消了此前定位互联网手机品牌的ZUK，并表示未来只有联想和Moto两个品牌。其中，前者推出更具性价比产品，后者专注高端市场。

如今，作为联想集团副总裁、联想手机中国区业务负责人，常程在接受第一财经等媒体采访时表示，手机市场足够大，目前联想先把产品做好。

有媒体直言不讳地追问常程：这一次要坚持多久？

“这个不叫坚持多久！时间多久都可以，做好就行！”常程坦言联想手机依然面临很多挑战，是死是活也不知道。“有家人、粉丝支持，我们就有信心（在）最难的时候挺一下，很多时候最难的时候挺一下就会过去。”