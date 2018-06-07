路透社：美国国会几乎无法阻止特朗普解除中兴禁令

原标题：美国国会几乎无法阻止特朗普解除中兴禁令

【TechWeb报道】6月7日消息，据路透社报道，如果美国总统唐纳德·特朗普想要放松对中兴通讯的处罚，那么美国国会几乎无法阻止他。尽管两党强烈反对放松对中兴通讯限制，但这一决定仍将继续。

今年4月，中兴通讯因违反2017年达成的一项协议而被处以长达7年的销售禁令。此前，中兴通讯被发现向伊朗和朝鲜非法运送货物。但本周二，中兴通讯已与美国商务部签署了一项原则上解除禁令的协议。

国会议员，包括特朗普的共和党同僚和民主党人，都试图遏制中兴通讯。他们认为中兴通讯会对国家安全造成威胁，其产品可能导致美国公司知识产权被盗。

参议院民主党领袖查克·舒默在周三的立法会议上说，“根据国防和执法部门的说法，他们的技术对国家安全构成了威胁。特朗普政府为什么要考虑放松对其的惩罚呢?”

议员们对中兴通讯进行了一些限制，比如禁止军方使用其产品。还有一些对美国国防授权法案(NDAA)等重大立法的修正案，目前正等待国会通过。

但如果特朗普决心放松这些限制，那么这些努力也无济于事。

能够影响中兴通讯的制裁法律允许任何一位总统，在他出于国家安全原因认为有必要时，可以放弃制裁。美国宪法还赋予总统对外交政策事务的广泛控制权。

国会议员可能试图通过立法，禁止特朗普为放松对中兴通讯的限制支出任何资金。这是他们传统上控制白宫的主要方式之一，因为国会控制着联邦支出。

然而，特朗普的共和党控制着参议院和众议院，这减少了通过白宫反对的任何措施的机会。更不可能的是，共和党领导的国会能够在两院获得三分之二的多数支持，从而推翻否决。

周三，共和党占多数的众议院国土安全委员会投票否决了一项民主党决议，该决议将迫使美国国土安全部提供更多有关中兴通讯构成的安全威胁的信息。

据《国会山报》报道，该委员会的共和党主席、众议员麦克考尔(Mike McCaul)说，他认为该法案“不合适”，而且没有必要，因为国务院已经向委员会的工作人员提供了一些信息。

中兴通讯的生存问题一直是美国高层在美中贸易谈判中讨论的话题，中国提出在一年内额外进口700亿美元的美国商品，以缓解潜在的贸易战。（编译/露天）