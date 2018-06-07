联通国际业务部原经理闫波涉嫌贪污 外逃加拿大数年

澎湃新闻记者 蒋子文

6月6日，中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室发布《关于部分外逃人员有关线索的公告》（以下简称“《公告》”）。这是中央追逃办在党的十九大后首次、也是自成立以来第二次向国内国际社会通报涉嫌职务犯罪和经济犯罪的部分外逃人员有关线索。

上述《公告》披露了50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的外逃人员的有关线索。其中，中国联通公司国际业务部原总经理闫波涉嫌贪污、巨额财产来源不明罪，于2014年12月外逃至加拿大。

《公告》公布的闫波有关线索具体为，“闫波，男，中国居民身份证号码130104196012172115，中国联通公司国际业务部原总经理，涉嫌贪污、巨额财产来源不明罪。2014年12月外逃至加拿大，外逃所持证照：G54955255、W71192627。”

闫波 资料图

澎湃新闻注意到，闫波2014年12月“海外失联”时曾引发舆论关注。

据《第一财经日报》2014年12月31日报道称，中央第八巡视组11月27日进驻中国联通后，联通管理层便接二连三发生“地震”。其中，在中央第八巡视组进驻期间，闫波“因脚伤从国内医院转院到国外医院接受治疗”，期间曾“一度联系不上”。

公开资料显示，闫波曾担任湖南联通总经理，目前其主管的国际业务部属于联通总部直属部门，主要负责联通在海外的业务和合作。

根据联通相关负责人披露的数据，联通已经与全球247个国家和地区的564家运营商开通国际漫游业务，在境外设有82个POP点，广泛分布在全球53个国家和地区。新华社瞭望智库研究员王云辉撰文透露，闫波数年之前与前妻离异后，前妻已携女移民加拿大。