105名电信诈骗犯罪嫌疑人被天津公安机关押解回国

原标题：天津公安机关赴印尼押解105名电信诈骗犯罪嫌疑人回国

人民网北京6月7日电 据天津市公安局官方微博消息，6日23时40分许，两架中国民航包机先后平稳降落在天津滨海国际机场，105名涉嫌冒充公检法机关实施电信网络诈骗的犯罪嫌疑人被天津公安机关从印度尼西亚成功押解回国，标志着公安机关跨境打击电信网络诈骗犯罪工作再添新战果。

2018年5月，在公安部统一组织指挥下，天津公安机关打击电信网络诈骗工作组赴印度尼西亚，与当地警方展开执法合作，并一举捣毁位于印度尼西亚巴厘岛的3个境外电信网络诈骗窝点，成功抓获中国籍犯罪嫌疑人105名，查获电脑、语音网关、手机、电话机、银行卡、诈骗剧本等大量作案工具和涉案物品。近日，在我国驻印度尼西亚使领馆的大力支持下，印度尼西亚有关部门将105名犯罪嫌疑人全部移交我国处理，经公安部指定，由天津公安机关负责实施押解并办理相关案件。经初步核实，此次押解的105名电信网络诈骗犯罪嫌疑人涉及天津、湖北、湖南、山西等多个省区市200余起案件，涉案金额达1000多万元人民币，且上述人员中有10名犯罪嫌疑人已被有关省区市公安机关上网追逃。

天津公安机关有关负责人表示，冒充公检法机关实施电信网络诈骗犯罪，严重侵害群众利益，严重影响群众安全感和满意度，严重危害社会秩序。此次跨境打击电信网络诈骗犯罪，彰显了公安机关严打此类犯罪、维护群众利益的坚定决心。公安机关将始终保持对电信网络诈骗犯罪的严打高压态势，用实际行动切实维护人民群众财产安全和合法权益，让广大人民群众更有获得感、幸福感和安全感。