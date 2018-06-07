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砸重金做研发 华为欲解安卓“通病”

砸重金做研发 华为欲解安卓“通病”
2018年06月07日 05:12 第一财经日报
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　　6月6日下午，华为消费者业务CEO余承东揭晓了一项新的研发成果：图形处理加速技术GPU Turbo。余承东介绍称，这项“吓人的技术”在手机系统底层对传统的图形处理框架进行了重构，实现了软硬件协同，是一款华为2018年具有划时代意义的技术。

　　“GPU Turbo解决了长期困扰安卓的问题，更给安卓系统带来前所未有的超越。”可令手机的图形处理效率最高提升60%，同时将SoC（System on Chip）能耗最高降低30%。”余承东说。

　　荣耀总裁赵明对包括第一财经在内的媒体表示，“现在很多安卓产品都是用现有的芯片厂商提供的芯片，然后再用谷歌安卓系统，我们一直在想如何基于硬件来打造软件系统，因此，投入了长期的研发。”

　　Canalys研究分析师贾沫对第一财经记者表示，苹果掌握了硬件和软件的控制权，并且许多App对iOS会有格外的优化，安卓更加繁杂的SoC、UI以及其他方面的问题导致对于开发者而言逐个优化会十分耗时耗力。华为的GPU Turbo主要通过软硬件结合优化单核的运算效率从而提升性能，具体能够有多大的提升还需要日后的体验来说明，不过从华为公布的帧数对比来看，的确有一定程度的改善。

　　借鉴汽车“涡轮增压”

　　余承东表示，GPU Turbo用软硬件协同的方式解决了长期困扰安卓的问题，给安卓系统带来了前所未有的超越。

　　“面对井喷的图形处理需求，如何在提升GPU性能的同时控制功耗，是摆在行业面前的一项难题。华为经过在图形领域的长期积累，借鉴汽车领域涡轮增压核心技术原理，打破软硬件边界，在系统底层对传统的图形处理框架进行了重构，实现了软硬件协同关键技术突破。”余承东表示。

　　过去10多年间，智能手机上的图形处理需求突飞猛进，无论是分辨率从VGA到1080P、2K甚至4K，还是主机游戏手游化，以往休闲益智类游戏到现在越来越多的大型游戏登陆手机，同时AR/VR、影像复杂渲染等日趋流行，都对手机图像处理能力提出了极高的要求。而目前，移动平台的GPU由于空间、散热、功耗等一系列技术限制，难以完全匹配爆发的图形需求。而GPU Turbo通过软硬件的优化协同，实现了图形处理效率的巨大提升，并降低了功耗。

　　现场提供的数据显示，GPU Turbo能够提升图形处理效率高达60%，SOC功耗降低30%。

　　一名从事技术的专业人士对记者表示，Turbo技术通常运用在电脑的CPU中，比如英特尔的Turbo Boost加速技术，面对多核心的运行，可以实时监测功耗、温度等数据，让不需要运作的核心暂时休息，调用最大的功耗到运行的核心中，通过调配，“集中力量办大事”，就可以优化CPU的运行效率。类似的，此次荣耀推出的GPU Turbo也通过这样的方式，结合底层硬件提升软件的运行速度。

　　“这项技术将触发商业模式新变革，摆脱智能手机单纯依赖硬件的历史。”Canalys研究分析师贾沫对记者表示，因为应用适配的问题，游戏在国产处理器上的表现一直不尽如人意，GPU Turbo也是旨在解决这一问题。华为拥有对SoC以及定制UI的掌控，所以可以通过内部来实现针对硬件和软件的深层次优化，从而能够对用户的整体体验带来明显的提升。

　　但他也对记者强调，目前对GPU Turbo的原理还没有进一步的认知，相信随着荣耀 Play的发售，以及更多华为机型适配这项技术，更多的用户能够得到体验的提升。然而，更加值得关注的是SoC提供商如高通、联发科以及其他手机厂商是否会通过类似的方法进行优化，从而使华为丧失这一差异化，是日后值得关注的趋势。

　　市场份额逼近苹果

　　余承东透露，今年华为、荣耀双品牌在国内市场份额正持续走高。

　　“我相信今年荣耀和华为品牌国内市场份额将达到30%。而在全球市场排名上我也相信很快我们将会排名第二，总销量将达2亿部。”余承东表示，华为加荣耀品牌在中国市场份额预计今年会超过30%，在未来，预计这一数字将变成40%。

　　他表示，华为终端市场份额目前稳居全球第三，正在接近第二（苹果），明年会超过第二。“最近的一个月，华为终端在中国市场份额增长达到28%。”

　　对于这样的成绩，余承东表示离不开一直以来的研发投投入，华为连续10年来有将近4000亿元的研发投入。“这次华为发布的技术让千元机可以玩大型游戏，中档手机可以媲美友商的旗舰机。”

　　据其透露，华为所有已发的产品系列都可以进行软件升级。“相当于给你的汽车增加了涡轮增压，在设备总体性能上发生了质的飞跃。”余承东对记者表示。

　　“在目前的智能手机市场总体容量见顶，占全球三成的中国市场在过去的两个季度更是经历了断崖式下跌，且4G用户数增长乏力甚至出现负增长，领先厂商都在积极寻找差异化来激活用户购买需求。”贾沫对记者表示，OPPO和vivo都会在稍后发表具有革新科技的高端系列产品Find X和vivo NEX，小米也已经发布了最新旗舰小米8系列，并率先将Face ID带入安卓手机。小米投资的黑鲨科技以及华硕也先后推出了游戏手机试图发掘新的niche market。华为今天发布的GPU Turbo技术也正是在这个背景下推出。

　　“未来手机市场的竞争将会愈发激烈。”贾沫对记者补充道，荣耀 Play将麒麟970带到了两千元以内的价位，使得他们与其他厂商在智能手机的性价比市场争夺上越发胶着。

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