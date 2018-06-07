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高通前CEO正创办一家5G公司 计划收购高通

高通前CEO正创办一家5G公司 计划收购高通
2018年06月07日 04:43 新浪科技
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保罗·雅各布（Paul Jacobs）保罗·雅各布（Paul Jacobs）

　　新浪科技讯 北京时间6月7日凌晨消息，前高通公司首席执行官保罗·雅各布（Paul Jacobs）正在创办一家专注于5G无线通信技术的公司。

　　该初创公司的名字叫XCOM，将致力于解决5G面临的问题，以实现低延迟和高可靠性。高通公司前总裁德里克·阿伯勒（Derek Aberle）和前首席技术官马修·格罗布（Matthew Grob）也加入了该新公司。据公司网站介绍，阿伯勒将担任公司的首席运营官，格罗布将担任首席技术官，而雅各布则担任首席执行官。

　　据CNBC报道，雅各布目前仍在计划将高通私有化。他正与阿伯勒一起筹集数十亿美元资金用于收购高通。

　　据XCOM发言人称，该公司还没决定要雇佣多少人，管理层也没制定好该公司的商业模式。

　　阿伯勒告诉CNBC称，该公司可能将售卖5G技术专利授权，或向购买其半导体产品的公司提供软件支持。

　　阿伯勒表示：“为证明5G技术在物联网应用上的可用性，还有很多工作要做。我认为我们公司在这方面有很多不错的想法。”

　　他补充道，一旦收购高通的计划成功，XCOM的技术将被用在高通生产的芯片中，而且该初创公司也可能并入高通。（小宝）

高通5G
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