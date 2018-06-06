我国固定、移动宽带普及率双双超过2020年末目标

来源：宽带发展联盟

日前，我国宽带发展联盟发布了第八期《中国宽带普及状况报告》（2018年第一季度），报告显示，截至2018年第一季度，我国固定宽带家庭用户数累计达到35282.6万户，固定宽带家庭普及率达到78.9%，环比2017年末提升4.5个百分点；移动宽带（3G和4G）用户数累计达到119908.4万户（不包含移动通信转售用户），移动宽带用户普及率达到86.3%，提前两年多超过“十三五”规划2020年末85%的目标，至此，我国固定宽带家庭普及率和移动宽带用户普及率已双双超过“十三五”规划2020年末目标。从国际上看，移动宽带用户普及率与OECD（经济合作与发展组织，是由35个世界上最发达市场经济国家组成的政府间国际经济组织）国家对应相比，可在全部35个国家中排到第20位，已超过法国、德国、加拿大等发达国家（根据OECD官方网站的最新统计数据），但与OECD国家平均101.8%的移动宽带用户普及率还有一定差距。

宽带普及水平是衡量一个国家和地区社会经济发展状况和信息化创新驱动力的重要指标，在我国的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中，将固定宽带家庭普及率和移动宽带用户普及率作为“十三五”时期我国经济社会发展主要指标之一，制定了到2020年末分别达到70%和85%的目标。近年来，随着“提速降费”工作的不断深入推进，在通信行业主管部门、基础电信企业及宽带发展产业链相关各方的共同推动下，我国宽带普及水平取得“跨越式”发展：在我国人口基数巨大的情况下，固定宽带家庭普及率和移动宽带用户普及率年度提升均接近15个百分点，继2017年第三季度我国固定宽带家庭普及率提前三年撞线“十三五规划”2020年末目标后，2018年第一季度，我国移动宽带用户普及率也提前两年多超越了“十三五规划”2020年末的目标，并在全球排名靠前，超过部分发达国家。

从各地的宽带发展普及状况看，固定宽带家庭普及率方面，江苏省最高，达到112.4%，浙江、福建、广东三个省也超过了100%（固定宽带家庭普及率超过100%，主要是存在一个家庭用户拥有多个固定住所，办理了多个固定宽带接入业务的情况），排在前五位的地区还有上海市。移动宽带用户普及率方面，北京市达到150.8%，远远超过其他地区，超过100%的还有上海市（126.5%）、广东省（124.1%）、浙江省（117.0%）和宁夏回族自治区（100.2%）。