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主打高性价比 重新回归的联想手机还有机会？

主打高性价比 重新回归的联想手机还有机会？
2018年06月06日 13:22 一财网
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　　作者：赵陈婷

　　除了时不时强调MOTO手机在海外市场的墙内开花墙外香，联想其实已经很少在中国市场主动提手机业务了。

　　但现实的情况是联想的确没有放弃，也不能放弃手机业务，特别是在今年5月初联想宣布合并整合智能手机与PC业务，成立智能设备集团（IDG）之后。

　　毕竟，手机是当下智能设备的主流终端，没有“拳头”手机产品，联想All in AI的转型战略目前还没办法大面积落地。

　　6月5日，联想一口气发布了联想Z5、联想K5 Note、联想A5、联想Watch ⅹ、粒子矿云等多款全新产品。

　　这也是联想移动业务集团（MBG）中国业务加入联想中国之后的首次发布会。

　　作为联想集团执行副总裁兼中国区总裁，刘军用“重生”来定义联想手机的这次亮相。

　　“过去的八年，联想手机经历了荣誉，同时也走过了艰难。”但刘军也坦言，这一次重新开始，联想需要面对的情况比起2011年的那次更具挑战，因为现在联想面对的是一个相对饱和的手机市场。

　　随之而来的问题是，联想手机要凭借什么在这样一个竞争非常激烈的市场东山再起？

　　刘军给出的答案是——良心优品，国民手机。

　　简单点说，联想手机将聚焦高性价比。

　　这次联想手机官方自称，超高的性价比将终结手机市场全面屏暴利时代。

　　其中，这次发布的主力产品联想手机Z5，有高达90%的屏占比，双面2.5D康宁大猩猩玻璃，6GB+64GB起步、3300mAh大电量等主流配置，而产品定价为1299元起。

　　与此同时，联想K5 Note、A5两款手机分别定价在799元、599元起，开启了百元手机4GB大内存时代。

　　值得一提的是，联想智能设备业务集团成立之后，联想MBG中国业务并入到联想中国区，由刘军统领，而常程出任联想手机中国区负责人。

　　而常程是联想手机业务的代表人物之一，上述调整也意味着从出走到召回，从被边缘化到再被重用，用了整整三年半时间，常程兜兜转转终于坐到了联想移动的核心位置。

　　如今，作为联想集团副总裁、联想手机中国区业务负责人，常程在接受第一财经等等采访时表示，手机市场足够大，仍存在需求，目前要先把产品做好，对手机的期望就交给时间吧。

　　对于未来，常程也坦言联想手机依然很挑战，是死是活也不知道。“有家人、粉丝支持，我们就有信心（在）最难的时候挺一下，很多时候最难的时候挺一下就会过去。”

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