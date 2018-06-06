苹果CEO库克：中美贸易摩擦不会导致iPhone加税

苹果 CEO库克 CEO库克

新浪科技讯 北京时间6月6日上午消息，尽管外界对中美贸易摩擦的担忧日益升温，但苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）并不认为该公司的旗舰手机会受到影响。

“我不认为iPhone会被加税。”库克周一接受CNN采访时说，“根据我的所见所闻，目前还没看到这种情况。”

科技领域和像苹果这样的硬件厂商最容易在中美贸易摩擦中受损。苹果供应链一直以来都扎根于中国，而中国也成为该公司第二大营收来源地。

库克上周在白宫的一次会议上对美国总统特朗普表示，加征关税是错误的方式。

“没人会从贸易战升级中获胜，这是双输模式。”库克对CNN说，“既然事实如此清楚，我认为两党都会看到，也能解决此事。”

即便不额外加税，目前的iPhone售价已经创下10年最高记录。该公司的高端iPhone X起价约1000美元，使得该公司今年第一季度的产品平均售价同比增加100美元。(鼎宏)