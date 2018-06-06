联想手机的错失与执念

新浪科技 韩大鹏

时隔3年后，昔日的联想“二号人物”刘军再次为手机业务站台：联想手机重生了。

这位曾经的手机业务执掌者，在“中华酷联”时代，曾为联想打造出多款旗舰机型。而这一次，他给出的核心理念是“良心优品，国民手机”。

重生，直译为死而复生。

在过往的7年中，联想在全力发展移动业务，单就品牌方面看，最多时曾达6个品牌产品同时覆盖高、中、低三领域。可惜，一切未能改写销量低迷的态势。

不久前，联想CEO杨元庆在接受新浪科技专访时坦言，“手机业务在此前发展中存在一些失误，包括在判断客户需求和切换品牌策略上”。

在昨日的联想新品发布会后，有媒体直言不讳地向联想手机中国区业务负责人常程发起追问：这一次要坚持多久？会不会放弃？

“这个不叫坚持多久！时间多久都可以，做好就行！”常程坦率地说，联想手机依旧存在很大挑战，是死是活不得而知，需要支持。

执念

联想集团内部员工透露，虽然联想手机在中国的份额不高，但内部并未放弃，一直在探索尝试寻找出路。

在发布会上，刘军评价常程时说道：“他坚持每天早晨5点半起床，雷打不动亲自回复用户每一条评论，即便在联想手机处于最低谷时期，仍坚持承诺为用户升级系统。他相信一切将重生，一切关乎信任”。

外人或许不解，为何联想要执着做手机？

实际上，手机与联想目前的整体战略息息相关。在去年的誓师大会上，杨元庆曾提出三波战略，在设备+云的布局中，手机是除PC外的最重要设备。当下，联想在主推智慧零售，同时布局智能物联与应用，手机都是重要的连接枢纽。同时，在即将到来的5G时代，手机也是重要端口之一。

联想显然不想再错过风口。

不久前，联想集团宣布组织结构调整，把PCSD（个人电脑和智能设备业务集团）和MBG（移动业务集团）整合后，“装入”新成立的智能设备业务集团（IDG）。此举也表明了手机在联想布局中的重要意义。

刘军更是直言道：手机业务直接关乎联想未来的新增长点。

变阵

此前，杨元庆在业绩发布会上称，过去移动业务做得不好，但远远没到放弃的时候。

在这些年，联想的移动业务到底经历了怎样的变迁？

实际上，联想入局手机行业，早于小米足足9年。

2002年，联想做手机并创下了多个第一：首款国产自主研发的GSM手机，首款支持TD-SCDMA的3G OPhone手机等。

2010年，联想宣布移动互联网战略，同时推出安卓智能手机“乐”Phone。在当时的外界看来，在传统手机混战的年代中，“乐”Phone的“四叶草”插件设计别具一格，但相对高额的价位导致销量不足50万，1年后，“乐”Phone黯然退出。

从2011年起，联想手机的产品线开始频繁调整。据新浪数码统计，7年中，重大调整多达五次：

2011年至2012年，联想手机的产品线有A系列、P系列、K系列和S系列，分别对应中低端、商务、高端和时尚；

2013年，保留低端线，将P系列和S系列整合为一条线，并将原有的高端K系列升级为“Vibe”高端品牌；

2014年至2015年，A系列、S系列和Vibe系列，各自演化出两条产品线，黄金斗士、乐檬、S系列、ZUK、VIBE、Moto六个产品系列覆盖低、中、高三个领域。

2016年，采用了“去联想化”战略，未来将只保留ZUK和Moto，去除VIBE和联想，Moto专注于国内外高端市场，ZUK为中端市场。

2017年，取消了ZUK，未来只有联想和Moto两个品牌。前者推出更具性价比产品，后者专注高端市场。

错失

产品线频繁变更的背后，是联想手机业务管理层的剧变：刘军、陈旭东、乔健、常程等先后执政，使得发展策略不断变更，进一步导致了品牌难以持续。

从整体策略看，联想手机或错失两次转型机会。

1，从运营商转型：此前联想押注运营商渠道，依靠合作保证销量。但在2014年前后，运营商开始下调补贴，这对于凭借运营商走量的厂商无异于“灭顶之灾”，最终导致手机销量直线下滑。

同一时期，凭借新经营模式与营销理念，小米等互联网手机迅速崛起，并逐步蚕食联想曾经拿下的市场份额。

2，向线下零售转型：OPPO、vivo蓝绿大厂通过线下渠道实现了逆袭，专注于线上的小米紧急变阵，开设了数千家线下体验店，销量回暖。而联想手机近两年才开始吸纳多位渠道高管主攻下线，动作要稍晚于对手。

从近三年的销量看，联想手机已跌出前八阵营。

“战略对业务影响很大”，杨元庆告诉新浪科技，联想曾对手机品牌进行整合，该过程中存在难度，在切换品牌方面准备并不充分。

不过，杨元庆对手机业务依旧充满信心。他说，通过多次复牌后，战略已愈发清晰，联想有能力做好手机业务。“但在短时间内，并不是在这个业务上追求增长和市场份额，而是先让手机业务恢复健康”。

“这个市场比之前还要激烈，但是市场还够大、需求还在，现在还是踏踏实实做产品，所有期望就交给时间吧”，常程说道。