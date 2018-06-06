直击|对话联想手机常程：市场仍有需求 但挑战很大

联想手机中国区业务负责人常程

新浪科技讯 6月6日上午消息，联想昨日发布了联想Z5等多款产品。联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军宣布，联想手机品牌正式回归。

发布会后，联想集团副总裁、联想手机中国区业务负责人常程在接受新浪科技等采访时称，目前有一种说法是，华为、小米、苹果占80%甚至90%的市场，其实不见得，“手机市场足够大，仍存在需求，目前要先把产品做好，对手机的期望就交给时间吧”。

常程还对小米和华为进行了评价。他指出，小米的成功不无道理，它结合了市场发展和用户需求，“小米和华为都是我们的学习对象”。

此外，联想手机对区块链非常重视。常程称，未来将阐述区块链的全貌，从区块链相关产品到技术，甚至到应用场景等，“我们做区块链也是很认真的”。

最后，常程坦言，联想手机依然存在很大挑战，“对我们来说是死是活也不知道，有支持，我们就有信心在最难的时候挺一下，很多时候挺一下就会过去”。(韩大鹏)

以下为部分采访内容：

问：联想手机重生，这次的期望是什么？能坚持多久？

常程：第一，期望还不是最重要的，最重要的是刘军说的，我们还是回到用户比什么都重要，这个市场可能像刘军说的今年比之前更赶，但是市场还够大、需求还在，只要踏踏实实做产品，期望的事情就交给时间吧。第二，这个时间不叫坚持多久，而是就把这个事情做好，时间多久都可以，做好就行。

问：为何叫新国民旗舰？

常程：在中国大家对旗舰的理解有两类。一类是堆配置，这不是我们想走的路。

第二个我们会把所谓的旗舰级的体验，就是对极致的追求带到老百姓中，老百姓可以用到最好的东西。你拿到机器的时候是无感的，但如果你们是做技术的，比如小米和华为的，你们一定买这个东西回去分析的，0.1毫米的精进背后是技术的进步。

问：在竞争激烈的手机市场中如何存活？

常程：大家今天说市场很难，我们叫T型结构，华为、小米、苹果占80%甚至90%的市场，其他10%的市场，其实不见得，但是如果把用户切片来看，还有很多人的需求没有被满足。这是从需求来说。

从技术来说，今年刘海屏也许很多人不喜欢，但是刘海屏今天来说能够给带给人最大的是屏占比的追求，一般无法做到这个，Z5用久了之后，现在让我拿一个传统机器，我已经没法用了，尽管我不喜欢，但是我用惯了之后是回不去了，所以有些趋势是在变的。这个市场最后我们能卖多少量，我不知道，但是我能知道的是，我们一定会做用户喜欢的产品。

问：如何看待竞争对手？例如小米或华为。

常程：小米我是这么看的，我觉得小米到今天的成功不是没道理的，所以我觉得它肯定是有它独到的地方，这些独到的地方可能结合了市场的发展、用户的需求，结合了很多东西，从他身上学好东西没什么不可以的。小米肯定是我们的学习对象，华为也是我们的学习对象。

问：会何时推出5G的手机？

常程：5G现在还在看技术平台的方案，但是我们联想作为手机制造商，我们肯定会第一拨推出5G的手机。

问：对区块链怎么看？

常程：区块链技术本身，我们的认知是也许将来能改变很多东西，大家今天所谓说的各种比特比各种币也好只是一个实例，用这个东西做了一个东西它火了，当然，币肯定不是我们的终极目标，我们重要的是用这个技术它能改变什么，今天我们没花太多时间讲区块链。

首先我们联想集团加入了区块链的开元组织，我们对这个事情是非常重视的，我们也会贡献给更多自己的知识产权。

第二个，也许在后面的发布会上我们会重点讲区块链手机到底是什么，以我们的理解，我们觉得硬件上会有些别的需求，所以在以后的发布会上你们会看到区块链的全貌，从产品到区块链相关的产品、区块链的技术，甚至到区块链应用场景，因为这次是手机为主，所以我们就放到了后面。我们做区块链也是很认真的。