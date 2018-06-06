路透社：中兴已与美国签署撤销7年禁购令初步协议

新浪科技讯 北京时间6月6日凌晨消息，据路透社报道，中兴已签署一份撤销美国商务部采购禁令的协议，允许该电信设备制造商恢复与美国供应商的采购业务。

自今年4月份美国商务部开出七年采购禁令后，中兴公司停掉了主要业务。该公司因违反于2017年签订的一份协议，非法向伊朗和朝鲜运送产品而收到美国商务部开出的该项禁令。

本周二，美国商务部发言人詹姆斯·罗卡斯（James Rockas）说：“双方还未达成最终协议。”

中兴没有立即对此事发表评论。

有消息称，初步的协议内容包括，美国就该事件向中兴开出10亿美元罚款和另外4亿美元暂由第三方保管的预防未来违规的资金。该协议内容与路透社于上周五的报道基本吻合。

该消息人士表示，美国商务部计划修改于去年达成的和解，将中兴需支付的3.61亿美元也做为和解的一部分。于是，中兴需要向美国支付共计约17亿美元的罚款。

消息称，中兴在上周末签订了一份由美国草拟的协议，但没有在去年达成的、经修改后的和解上签字。

协议内容还包括，中兴需随时接受审查以确保美国公司供应的零件都在以该公司宣称的方式被使用、在公开网站上公布美国零件在该公司产品中的使用详情、和在30天内调整其董事会和高管团队。

中兴生产的硬件产品中的零件有25%到30%都来自美国公司，这些产品包括智能手机和搭建电信网络所需的设备等。（小宝）