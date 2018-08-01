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科学大家| 问题疫苗影响免疫保护效果 打了等于白打

科学大家| 问题疫苗影响免疫保护效果 打了等于白打
2018年08月01日 09:04 科学大家
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　　出品| 新浪科技《科学大家》

　　撰文| 梁慧 南京医科大学附属儿童医院 呼吸科副主任医师 微医“健康号”特邀专家

　　导读：近日，长春长生制药的问题疫苗事件引发了全网关注，把疫苗的安全问题推到了风口浪尖，让不少网友直呼“突破底线”，同时更是让全国家长陷入了恐慌。甚至有文章宣称接种疫苗有害，引导大家拒绝接种。注射了问题疫苗有哪些危害，有什么补救措施？作为一名医生，我觉得自己有必要站出来，说一说自己的看法。

　　疫苗：人类发展史上的里程碑

 

　　疫苗是将病原微生物及其代谢产物，通过人工减毒、灭活等方法制成不具伤害力的病原菌，刺激动物体的免疫系统产生一定的保护物质，如特殊抗体等。疫苗的发现可谓是人类发展史上一件具有里程碑意义的事件，目前用于人类疾病防治的疫苗有20多种。

　　疫苗从本质上说也是一种病原体，只不过它的危害比较小，并且还能让身体的免疫系统自发出现相应的抗体。

　　因此不少宝宝会在接种疫苗后，会有一些不良反应，比如发低烧。这种低烧一般都在38.5℃以下，而且只持续1-2天，但是如果没有注意护理，没有让宝宝多喝水，而且只持续1-2天。因此，接种疫苗后那几天，一定要给宝宝多补充水分，注意休息。所以出现这种情况，一定要给宝宝多补充水分，注意休息。

　　除此以外，在宝宝接种疫苗之后的10天内，还要多加注意孩子的情况，关注宝宝的护理问题。如果注射导致的针眼附近有红肿疼痛的情况，要尽量避免抓挠，并且要防水，注意局部卫生。

　　而此次引发大家关注的百白破疫苗主要是预防百日咳、白喉、破伤风这几种疾病的。正常来说，完成 4 次接种的儿童可以得到很好的保护——对百日咳的效力约 85％，对白喉的保护效力约为 95%，对破伤风的保护效力为 80～100%。

　　问题疫苗：影响免疫保护效果，打了等于白打

 

　　此次问题疫苗其实是去年曝光的，共计65万余支不合格百白破疫苗流入三省。该2批次百白破疫苗效价指标不合格，可能影响免疫保护效果，但是对人体安全性没有影响，通俗地讲，就是打了等于白打。

　　问题疫苗导致人心惶惶，许多家长表示，为了防止接种到问题疫苗，可以不给孩子打疫苗吗？答案显然是——不可以。目前距问题疫苗案发已有1年，而且多数婴幼儿接种的一类疫苗并未受到影响，不能因噎废食，否则最危险的还是孩子！

　　很多家长担心孩子接种问题疫苗，会带来其他后遗症。实际上，疫苗的常见不良反应包括局部的红肿热痛、发热、呕吐、腹泻、哭闹等，大多发生在接种后的 24～48 小时内，一般都比较轻微。而过敏等比较严重的情况，发生率很低。

　　国家药监局的监测数据显示，2008 年以来，国家药品抽检计划共抽检疫苗产品 944 批次，合格率 99.6％。也就是说，绝大部分疫苗非常安全。一类疫苗所预防的乙肝、麻疹、脊髓灰质炎、百日咳、流脑、乙脑等，二类疫苗所预防的水痘、轮状病毒、流感、手足口病等，这些疾病对于孩子的健康都存在巨大的威胁。

　　据权威报道，我国通过接种疫苗，实施国家免疫规划，有效地控制了疫苗针对传染病发病。通过口服小儿麻痹糖丸，自1995年后，我国即阻断了本土脊髓灰质炎病毒的传播，使成千上万孩子避免了肢体残疾；普及新生儿乙肝疫苗接种后，我国5岁以下儿童乙肝病毒携带率已从1992年的9.7%降至2014年的0.3%；上世纪中期，我国麻疹年发病人数曾高达900多万，至2017年，发病人数已不到6000例；普及儿童计划免疫前，白喉每年可导致数以十万计儿童发病，2006年后，我国已无白喉病例报告。上世纪60年代，我国流脑发病最高年份曾高达304万例，至2017年，发病人数已低于200例；乙脑最高年份报告近20万例，2017年发病数仅千余例。

　　接种疫苗不会增加某些疾病的发病率

　　在这次疫苗事件中，有文章称接种百日破疫苗导致了婴儿痉挛症的发生。婴儿痉挛症又称为West氏综合征，又称婴儿痉挛症、点头子痫、全身性肌阵挛发作等，为癫痫的一个亚型。大部分婴儿痉挛症患者找不到明确的病因， 事实上，无论在国内外，婴儿痉挛症的家长指责疫苗之罪都是非常普遍的现象，有些家长甚至因此而选择不接种疫苗。

　　接种百白破疫苗是婴儿痉挛症潜在的触发因素而不是根本原因，并且不会影响其治疗效果。换言之，接种疫苗后可能产生发热，也可能促使提前出现癫痫发作，而所有的这些案例经过中外科学家的大量实例研究都证明——婴儿痉挛症的致病因和疫苗接种没有关系。对于远期结局而言，接不接种疫苗将来癫痫的发展可能都会出现，而且将来最终的结局是不受疫苗影响的。

　　国外已经有诸多大样本的流行病学研究一致表明，疫苗接种不会增加人群中癫痫、脑病或孤独症谱系障碍的发病率，且疫苗接种也不会增加这些神经系统疾病的病情。

　　迄今为止，疫苗仍是最有效的对抗传染性疾病的利器。问题疫苗虽可怕，但是因噎废食要不得，各位家长还是要按时带孩子去正规的医疗机构接种疫苗。除了必须接种的一类疫苗外，也可根据孩子的具体身体状况选择合适的二类疫苗。

　　面对问题疫苗，家长应该怎么办？

 

　　家长可以查看自家宝宝的疫苗接种记录，核对已接种疫苗的生产企业和批号，也可以去咨询当时的接种单位。如果确定孩子接种的是问题百白破疫苗，可以向当地接种单位或者疾控部门咨询是否需要补种疫苗。

　　但疫苗补种存在一定的风险，故不要盲目补种。据新华社报道，百白破疫苗受种儿童需分别于3、4、5月龄和18月龄各接种1剂次，共4剂次。按照知情同意、自愿免费原则开展补种。根据已接种不合格百白破疫苗剂次的不同，采取不同补种措施，但综合考虑补种增加的异常反应发生风险，受种儿童接种百白破疫苗的总剂次不超过5剂次。具体补种程序为接种过1剂次不合格疫苗的儿童，补种1剂次；接种过2剂次或3剂次不合格疫苗的儿童，按照总剂次不超过5剂次的原则，补种2剂次或1剂次。接种间隔参照当地百白破疫苗补种实施方案。

　　这些宝宝不能接种疫苗

 

　　简单来说，接种疫苗其实就是个轻症感染、轻微患病的过程，所以并不是任何宝宝都适合。如果有以下情况，那么建议先咨询医生的意见后，再选择接种或者推迟和取消接种。

　　1）正在感冒或者其他疾病导致发热的宝宝，应该推迟接种。因为接种疫苗会导致体温升高、加重或诱发原有的基础疾病。

　　2）罹患传染病或者患传染病后正处于恢复期的宝宝，此时接种可能会有不良反应，也能加重病情。

　　3）有哮喘、湿疹、荨麻疹及过敏性体质的宝宝，在接种疫苗后，一定要多加观察。

　　4）神经系统有异常，包括脑发育不正常、有脑炎后遗症、癫痫和惊厥史的宝宝，特别是处于活动性癫痫期，或者进行性脑病加重期，或者进行性加重的神经系统疾病时，可商榷或者延缓接种。

　　5）罹患急慢性肾脏疾病、活动性肺结核、严重心脏病、肝脏疾病、严重皮炎、严重湿疹、化脓性皮肤病和化脓性中耳炎的宝宝，在接种后会有不同程度的不良反应，要等待病愈后，方可进行接种。

　　6）腋下淋巴结肿大的宝宝不宜接种，应查明病因，治愈后再接种。

　　7）严重营养不良、严重佝偻病、先天性免疫缺陷的宝宝不宜接种。

　　8）如果宝宝每天大便次数超过四次，要完全恢复两周后，才可服用脊灰疫苗。

　　9）最近注射过多价免疫球蛋白的宝宝，六周内不应该接种麻疹疫苗。

　　10）空腹、饥饿时不宜预防接种。

　　接种疫苗：将患病的风险降到最低

　　到了可接种的时候，要立即接种：三联疫苗及麻疹、风疹等疫苗的接种，对宝宝的月龄有一定的要求，到了适合的月龄才可以接种。我们总无法预知疾病的来临，因此到了合适的时期立即接种是很重要的。对于早产儿来说也是如此，从出生那天起开始算起，到了可以接种的日期就立即接种，将患病的风险降到最低。

　　注意选择优先接种：接种前要考虑到该地区各种疾病的发生概率，对于流行性的、恶化快的疾病应优先接种疫苗。

　　选择速度快、效果好的接种方法：安排好接种的顺序，不仅能节省时间，还能使所接种的疫苗发挥最大的效果。例如，如果先接种BCG疫苗，则四周内不能接种三联疫苗，相反如果先接种三联疫苗，则一周后即可接种BCG疫苗。

　　注意牢记间歇时间：每种疫苗都有特定的间歇时间，即下次接种其他种疫苗之前需要间隔的时间不同。要记住上一次接种的疫苗是什么种类，是活疫苗还是灭活疫苗，活疫苗一般接种后27日内不能接种其他疫苗，灭活疫苗则是6日以内。

　　注意记好接种的日期：像三联疫苗，需要多次接种以确保药性足够达到免疫效果。另外，流行性感冒等疾病的病毒由于每年都会发生变化，因此有必要每年接种一次新疫苗。需要接种多次的疫苗，一定要记清楚下次接种的时间。

　　同时接种也是种好方法：同时接种，是指同一天内接种两种以上的疫苗。这种方法不但可以减少接种的次数，还能大幅度缩短接种的时间。这种方法目前在国外已被广泛使用。建议家长还是听从医生的建议，如果医生根据宝宝的情况认为同时接种是有必要的，那也未尝不可。

　　减毒活疫苗：用毒性被降低的活菌或病毒制成的疫苗，接种后27日内不能接种其他疫苗。

　　灭活疫苗：不丧失免疫力而病原性被除去的疫苗，接种后6日内不能接种其他疫苗。

　　此外，家长在带宝宝接种疫苗时，一定要将宝宝当时的身体情况详细反映给医生，最好携带相关病史资料。特别提醒家长，一定要选择正规医疗机构接种疫苗，不要自己购买后给宝宝自行接种，以免产生不良后果。

　　对于群体而言，疫苗在预防传染病的正向作用要大于其不良反应的负面影响，但是对于个体来说，疫苗相关性不良反应仍需谨慎评估。

　　我们生活在这个人群密集的世界中，传染性疾病非常容易传播，通过接种疫苗预防感染不可或缺。“2016年，世卫组织驻华代表施贺德曾经发文章称，家长对疫苗失去信心，而减少为子女打疫苗，这将导致非常严重的后果，因为打疫苗是防止一系列疾病及致命疾病的唯一途径”。

　　迄今为止，预防接种是预防控制传染病最有效、最经济的手段，只有按科学、合理的程序接种，才能充分发挥疫苗的预防和控制传染病的免疫效果，并将疫苗不良反应控制到最低水平。因此，我们仍然应该坚持有计划的预防接种。

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