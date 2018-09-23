女乘客遭顺风车司机侮辱 对方放话：把你衣服都扒光

原标题：沈阳女乘客遭顺风车司机侮辱骚扰！对方放话：把你衣服都扒光

来源：辽沈晚报 金飞

辽沈晚报9月22日消息，最近一段时间

顺风车频频出事层出不穷的新闻

让网友们愤慨不已

但沈阳姑娘小李（化名）万万没想到

自己选择叫顺风车的那一刻

成为她整个噩梦的开始……

顺风车变拼车

小李忐忑询问司机恼羞成怒

9月20日晚上10点45分在和平区南市场的老四季，小李在嘀嗒出行App上约了一个哈佛h6的顺风车。上车以后司机不仅不断跟她聊天，还跟她说10点55分，另外一位乘客会上车。

小李原本选择的是顺风车业务，并不是拼车的业务。但上车之后，司机却说还有一位乘客，深更半夜的小姑娘面对一个大老爷们也不能说啥。

但得知这个消息后小李过得是相当煎熬，小李说，自己表面看似平静但心里边确是极度恐惧。于是她便向顺风车司机提出了联系另外那名乘客的要求。没想到司机听后情绪特别激动，竟开始破口大骂了。

小李无奈报警

司机却变本加厉出招侮辱

深更半夜小姑娘碰到这样的司机，她心里边能不害怕吗？于是小李选择报了警。

但报警后司机非但没收敛，接下来发生的事更把她吓坏了，因为这车更本没往沈北目的地开！而是去了其他的地方！

司机又接了一位男乘客，说是他的弟弟。大半夜的，车后座上是两个小姑娘，前边一个是刚刚发生过矛盾的顺风车司机，副驾驶还坐着他的弟弟，小李真是不敢往下想。而接下来的一通电话，更是让小李头皮都麻了。

小李说，司机中间给他的妻子打了个电话，说他拉了一个女乘客，女生把裤子都脱了。他媳妇问你为啥拉这样一个人？他说这个人上车之前比较正常，上车之后就把裤子脱了。“我也不知道他为什么要这么说，可能就是想侮辱我吧。”

紧接着，该司机还拿出手机对着小李录了视频发给群友，说“这个女乘客上车之后不下车，要跟着我回家。”其他的群友在群里说“这是好事啊，送我家来吧！”这样挑衅侮辱的语言。司机还放话说“我就应该把你拉到辽河边，把你的衣服都脱光。”

小李再次报警

司机当着警察面挑衅侮辱

在车上，小李联系了自己的家人，并打电话再次报了警，到达沈北目的地，面对民警，顺风车司机却改了口，说坐在副驾驶的男的不是自己的弟弟，也是拼客，而自己对小李啥都没做啊！

“这个人的态度从头到尾的伤害。没有说过一句抱歉的话，其实在派出所他也一直在挑衅和侮辱我。他当着警察的面。说我是九块八包邮的，白给她都不要说我长的是猪腰子脸。”小李说。

原本以为从派出所里面出来对方的态度能稍微好一点，但却没想到对方随后就打来了一通电话。

司机电话骚扰不断

小李个人信息被曝光在司机群内

“出来之后，我就不断接到他的骚扰电话和恐吓的电话。他说他知道我家在哪，天天要到我家楼下守着。”小李说。“你不爱报警吗？你报警啊警察也不管！”司机如此放话。

这通电话之后，小李还发现有不少人莫名其妙的加她好友，原来，司机竟把小李的电话泄露到各个朋友群里！还说小李性饥渴！

司机反咬一口

顺风车平台一直没有反馈结果

记者联系到了该顺风车司机，他是怎么说的呢？为什么他会有这样的举动呢？

这位顺风车司机说，出言不逊的并不是他，而是小李！小李赖在他的车上不走，当然是小李的问题！而对于泄露别人隐私的行为，这位车主并不觉得自己不对啊！

从这位顺风车司机的话语当中，能很明显感觉到，对于自己的言行，他并不觉得有任何的不妥，而是反咬了小李一口！

小李说，自己心里边真害怕，另外一方面是真心觉得委屈，小姑娘遇到这事，她能不上火吗？随后她也想找个地儿说说理，于是就给嘀嗒的全国客服打了电话，没想到得到的答复让人无法接受。

“从昨天事件发生开始，我第一时间选择了报警，第二，我是联系了平台，但是平台给我的反馈是返给我抵用券，我没有认同。从昨天投诉到现在，截止到目前我打了五通。平台一直说在反馈，但目前一直没有结果。”小李说。

在现场，记者再次拨打了嘀嗒全国客服电话，但无人接听。而小李说，他了解到，目前那位顺风车司机仍然可以继续接单。