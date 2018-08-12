卖身or死亡：这会是中国共享单车的“唯二”结局吗？

来源：界面

文 | 徐秋雨 初彦墨

编辑 | 陈臣

据《中国经营报》8月11日报道，ofo涉及的收购谈判已经接近尾声，收购方滴滴有意将投放市场的小黄车置换成自己的品牌青桔。ofo方面表示该消息完全虚构，将保留诉诸法律的权利。

近几个月来，关于ofo“卖身”的消息越传越凶，但ofo方面均对此表示否认。

摩拜“卖”了，ofo也快了？

在共享单车行业，唯一能与ofo抗衡的只有摩拜单车，两家公司争先刷新行业融资记录，靠烧钱换市场，成为中国共享单车的“双寡头”。

不过，事情在2018年4月出现了变化——美团以27亿美元收购了摩拜单车。此后，越来越多的人开始质疑ofo未来是否还能保持独立。

事实上，从2017年下半年开始，中国共享单车行业就进入了调整期。一方面，摩拜单车等头部企业忙着上市、并购。

另一方面，许多小公司难以为继，纷纷收缩战线甚至彻底退出市场。

国内外形势都很严峻

国内市场方面，随着共享单车数量的快速增长，其侵占道路面积、影响公共秩序的缺点逐渐暴露。2017年下半年，全国多座城市发布“禁投令”，叫停共享单车新增投放。

2018年8月，北京宣布市内共享单车总量由235万辆下降至191万辆，并将把191万辆定为上限，车辆只能减少，不能再增加。

国外市场方面，中国共享单车曾在2017年掀起一股“出海热”，ofo和摩拜单车最高入驻海外200余座城市。不过，这股热潮已经在2018年夏天明显减退。

以ofo为例，近一个多月以来，ofo已经撤出了印度、以色列、澳大利亚、美国等多个国家。