二手网络票务平台岂能野蛮生长

来源：北京商报

二手票务平台岂能野蛮生长

近日，有媒体曝光，微博上打着票务网站工作人员旗号的山寨账号不在少数，大多通过发布有票信息和主动接近求票网友的方式，售卖并不存在的演出门票骗取钱财。对此，一家票务平台官方客服称，该平台收到超过100名用户关于遇到山寨票务账号的投诉，提醒消费者在购票时应认准官方平台。（8月9日 《法制日报》）

所谓的二手票务平台，就是非官方票务网站，却打着“票保真”的名头，加价出售门票。这样的二手票务平台，看似满足了“一票难求”的市场需求，但或许只是看上去挺好。梳理报道，除了加价出售门票，还存在假票、购票后迟迟不发货、买了票被临时退票、退票却要用户承担一笔费用等。如此乱象，很容易让消费者权益受到伤害。

针对以分销为主的二级票务市场易成为票务问题重灾区现状，其一，亟待监管力度加强，唯有常抓才能让乱象绝迹。

其二，亟待规范票源管理。票源混乱是导致二手票务平台假票频出的原因之一，有必要通过完善官方验票质检等措施，对票源进行规范，以规避假票等坑害消费者。

其三，消费者应增强防范。防范是消费者规避“因票而伤”的重要防护线。比如，购票通过官方网站和正规渠道，即便为了便宜购买转让票或二手票，也应多方核实对方的身份，谨防购买到假票；还如，在通过第三方支付或银行汇款时须慎之又慎，谨防其中由票构织的骗局。同时，当发现被骗时报警维权很重要，切忌一忍了之。

综合来看，二手票务平台是对传统票务平台的补充，满足了一定的市场需求。2011年7月原文化部就出台《关于规范营业性演出票务市场经营秩序的通知》。对于二手票务平台而言，理应坚守商业道德规则，既要保障票源质量，更须秉持为消费者负责的经营理念。当然，国家相关部门也亟须将二手票务交易完全纳入监管体系，如此消费者权益才能得到更好保障。杨玉龙