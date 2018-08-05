英伟达推动游戏社交分享，欲构建业务护城河

来源：界面新闻 彭新

凭借AI芯片、车联网而成为半导体明星公司的英伟达，游戏业务仍占重要份额。5月10日公布的1季度财报显示，受游戏与数据中心业务影响，GPU业务收入达27.7亿美元，较上年同期增长77%，较上季度增长12%。电竞、“绝地求生”类以及AAA级游戏需求是推动游戏GPU业务增长的主要因素。

底层硬件表现显著影响体验，但此类产品公司通常难以触及消费者，需花费较大精力构建品牌和生态，改善用户体验。2013年1月，英伟达推出Geforce Experience（GFE）软件，最早用于游戏优化与显卡驱动管理。

结合英伟达账户系统，GFE成为英伟达产品触达用户的重要入口，基于英伟达Geforce系列显卡与英伟达软件技术，GFE可完成游戏直播、截图录像、游戏内容分享、串流游戏等功能。2017年7月，英伟达发布GFE中国版，提供多款国内游戏内容优化并强化中国社交网络分享。

2018年8月3日ChinaJoy期间，英伟达与新浪游戏宣布达成战略合作，新版GFE升级后将支持录制视频分享到微博，合作推动后，更多游戏UGC（用户生成内容）将得到产生，并获得新浪流量支持。

对于合作的原因，英伟达表示，PC玩家与微博用户多未年轻人，用户群体上高度重合。而PC玩家更注重个性化与游戏体验，乐于分享。GFE对社交媒体的支持，提高了玩家分享游戏内容的动机，目前来看，全球基于GFE产生的视频/图片已达到15亿。

另一方面，具有游戏平台属性和媒体属性的新浪微博是游戏内容传播理想渠道，微博财报显示，2017年，微博新增了大约3300万日活跃用户以及大约7500万月活跃用户，每月活跃用户达到3.92亿，每月新内容生产率超过30亿。根据新浪提供的资料，#用Geforce摄制#话题阅读量达到1230.4万，相关讨论超过3万；#ShadowPlay#话题阅读量达到1672.8万，讨论2.2万。

一个令英伟达惊喜的例子来自《绝地求生》，这款在2017年突然爆火的游戏因为硬件需求较高而推动显卡销售的同时，也因为GFE的“Highlight”（捕捉玩家精彩游戏表现）功能而成为主播/玩家最乐于录制游戏视频的游戏之一。

“我们在微博平台做了好几次截图大赛和Highlights视频大赛，收集了不少优质玩家作品。也是通过技术增强了游戏公司与玩家之间的粘性。”一位英伟达员工告诉界面记者。通过硬件优势与软件支持，改善游戏体验，增强产品吸引力，独占于英伟达显卡的GFE正在构建英伟达的游戏业务“护城河”。

不难理解，通过软硬件整合，以及社交化分享支持，英伟达正致力于让“N卡适合打游戏”的用户定位会更加名副其实。这也是一个扩大和竞争对手差距的办法，在显卡市场中，老对手AMD虽然试图缩小差距，但在配套软件上依然差距英伟达甚多。