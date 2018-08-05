新浪科技> 滚动新闻 > 正文

英伟达推动游戏社交分享，欲构建业务护城河

英伟达推动游戏社交分享，欲构建业务护城河
2018年08月05日 09:28 界面
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：界面新闻 彭新

　　凭借AI芯片、车联网而成为半导体明星公司的英伟达，游戏业务仍占重要份额。5月10日公布的1季度财报显示，受游戏与数据中心业务影响，GPU业务收入达27.7亿美元，较上年同期增长77%，较上季度增长12%。电竞、“绝地求生”类以及AAA级游戏需求是推动游戏GPU业务增长的主要因素。

　　底层硬件表现显著影响体验，但此类产品公司通常难以触及消费者，需花费较大精力构建品牌和生态，改善用户体验。2013年1月，英伟达推出Geforce Experience（GFE）软件，最早用于游戏优化与显卡驱动管理。

　　结合英伟达账户系统，GFE成为英伟达产品触达用户的重要入口，基于英伟达Geforce系列显卡与英伟达软件技术，GFE可完成游戏直播、截图录像、游戏内容分享、串流游戏等功能。2017年7月，英伟达发布GFE中国版，提供多款国内游戏内容优化并强化中国社交网络分享。

　　2018年8月3日ChinaJoy期间，英伟达与新浪游戏宣布达成战略合作，新版GFE升级后将支持录制视频分享到微博，合作推动后，更多游戏UGC（用户生成内容）将得到产生，并获得新浪流量支持。

　　对于合作的原因，英伟达表示，PC玩家与微博用户多未年轻人，用户群体上高度重合。而PC玩家更注重个性化与游戏体验，乐于分享。GFE对社交媒体的支持，提高了玩家分享游戏内容的动机，目前来看，全球基于GFE产生的视频/图片已达到15亿。

　　另一方面，具有游戏平台属性和媒体属性的新浪微博是游戏内容传播理想渠道，微博财报显示，2017年，微博新增了大约3300万日活跃用户以及大约7500万月活跃用户，每月活跃用户达到3.92亿，每月新内容生产率超过30亿。根据新浪提供的资料，#用Geforce摄制#话题阅读量达到1230.4万，相关讨论超过3万；#ShadowPlay#话题阅读量达到1672.8万，讨论2.2万。

　　一个令英伟达惊喜的例子来自《绝地求生》，这款在2017年突然爆火的游戏因为硬件需求较高而推动显卡销售的同时，也因为GFE的“Highlight”（捕捉玩家精彩游戏表现）功能而成为主播/玩家最乐于录制游戏视频的游戏之一。

　　“我们在微博平台做了好几次截图大赛和Highlights视频大赛，收集了不少优质玩家作品。也是通过技术增强了游戏公司与玩家之间的粘性。”一位英伟达员工告诉界面记者。通过硬件优势与软件支持，改善游戏体验，增强产品吸引力，独占于英伟达显卡的GFE正在构建英伟达的游戏业务“护城河”。

　　不难理解，通过软硬件整合，以及社交化分享支持，英伟达正致力于让“N卡适合打游戏”的用户定位会更加名副其实。这也是一个扩大和竞争对手差距的办法，在显卡市场中，老对手AMD虽然试图缩小差距，但在配套软件上依然差距英伟达甚多。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有