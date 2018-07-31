马斯克测试Model 3新交付方式 从工厂直接送车上门

网友推特截图

7月31日消息，据国外媒体报道，特斯拉正在测试一种全新的交付Model 3的方式，即从工厂直接送到用户家中，省去中间环节。

如图所示，特斯拉CEO马斯克亲自出马测试了这种全新的交货方式，用户还非常高兴地与马斯克合影。这位用户购买的是一辆蓝色的Model 3。

过去几周，特斯拉已经达到5000辆Model 3的周产量，有人发现在加州的停车场里停满了新下线的Model 3，而这些车辆还要通过大型货车运输到销售商店和配送中心的客户新车交付区。

但是这种交付方式和过程，已经无法适应特斯拉工厂的新车下线速度。所以，特斯拉希望通过全新的交车方式，将刚下线的Model 3直接送到消费者的家门口。

这种新的交付方式，可以省略中间很多环节，比如等待卡车装载数量Model 3的时间、运输到特斯拉商店或配送中心的时间等。

不过，科技媒体electrek认为，这种方式也存在明显的缺点，即只适用于距离弗里蒙特工厂一定范围内的用户，尽管这是特斯拉最大的销售区域之一，但也只是众多市场中的一个。

昨日收盘，特斯拉股价下跌2.36%至290.17美元，总市值约492.69亿美元。