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欧盟重罚谷歌背后：双方有关消费者福利的立场迥异

欧盟重罚谷歌背后：双方有关消费者福利的立场迥异
2018年07月21日 11:51 新华网
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　　原标题：综述：欧盟重罚谷歌背后的理念分歧

　　新华社记者王子辰　帅蓉

　　欧盟委员会近日宣布，由于谷歌采取“非法限制措施”以加强其在搜索引擎方面的主导地位，违反了欧盟反垄断规则，决定对谷歌处以43.4亿欧元（约合50.6亿美元）罚款。谷歌随后表示将提出上诉。

　　由于罚金数额高昂，且欧盟针对的是具有代表性的美国互联网巨头，这一新闻引起广泛关注。透过支持和反对的声音，可以看到互联网时代的反垄断监管实践背后，理念上的分歧十分清晰。

　　从此案来看，欧委会认为，谷歌通过“捆绑”和“排他”的方式“锁定”下游伙伴企业，妨碍谷歌的行业对手与其公平竞争。但在谷歌的支持者看来，即使谷歌确实通过种种方式“锁定”了下游伙伴企业，但这种商业模式本身也是市场竞争的一部分。通俗地说，上下游企业为何与某家企业展开具有“排他”性质的合作，而不是与其他企业展开类似合作，这也是市场竞争的过程和结果，并不是什么“垄断”行为。

　　对市场竞争中的“垄断”及“反垄断”的理解，在学术界和监管实践中一直有不同观点，“消费者福利”则是其中的一个重要标准，即企业的某些做法是否应该认定为“垄断”行为、需要“反垄断”监管介入，应当充分考虑这一行为到底是否对消费者福利造成负面影响。

　　在此案中，欧委会和谷歌有关消费者福利的立场也大相径庭。以谷歌安卓手机操作系统里的浏览器及搜索功能为例，谷歌认为，任何用户都可以随时轻松下载其他公司的浏览器等软件、使用别的搜索引擎，所以谷歌与下游伙伴企业的合作并没有伤害消费者的选择权；但欧委会认为，安卓手机操作系统里“预装”或“默认”了谷歌的浏览器或搜索引擎这一事实本身，就限制了消费者的选择权，因为消费者一般是预装了什么就用什么，“很少有人会好奇到去尝试别的搜索引擎”。

　　理念上的分歧之外，欧美之间就反垄断展开的博弈——更精确地说，欧盟频频对美国企业开出“反垄断”巨额罚单——也与欧美之间更大范围的博弈密切相关。目前，美欧正在钢铝关税、汽车关税等多方面的贸易问题上针锋相对。

　　不过，美欧之间在反垄断问题上并非严格“两军对垒”。实际上，由于欧洲互联网企业相对弱小，抱怨谷歌“垄断”之害的声音更为响亮的反而往往是美国的一些公司。

　　美国的耶尔普公司和甲骨文公司等都对欧委会的决定表示欢迎。甲骨文公司一名负责人表示：“欧委会的决定无疑会为移动用户提供更多的选择空间，为移动App开发商提供更多机会，为移动互联网广告商提供更新的商业模式，促进移动互联网技术业内更激烈的竞争。”

　　在美国国内，也一直有政商学界的声音呼吁，美国监管机构应该对谷歌展开反垄断调查。

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