iPhone再现爆炸门 辉煌过后苹果已遭遇“中年危机”

消费者发生爆炸的iPhone 6 Plus

来源：北京商报

iPhone再现爆炸门 苹果陷“中年危机”

日前，有消费者向北京商报记者反映，自己的iPhone 6 Plus发生爆炸，但苹果售后以手机曾经受第三方维修点维修为由，拒绝维修和赔付。近两年，苹果手机屡屡发生质量问题，爆炸、“降速门”、“信号门”等现象逐渐消磨了消费者的信任。业内人士认为，在国产手机不断壮大的环境下，苹果如果不对产品质量加以改进，难保不会踏上三星走过的路。

拒绝维修

消费者刘女士称，自己的iPhone 6 Plus在6月2日上午9点左右爆炸，当时没有充电，爆炸之前还有60%的电。

“手机最先是在我手里冒烟的，但是没有炸，冒烟以后我就放到桌子上了，两三秒之后开始爆裂，然后冒出浓烟，非常刺鼻，整个屋子都没法待，冒烟的情况持续了半个小时左右。我就给售后打电话，他们查了维修点我就去了，结果那里的工作人员把手机拆了，他们说这个屏肯定没法用了，电池已经爆炸了，喇叭也烧坏了，包括主板后面的苹果也烧变色了，这些零件都得换，修下来得挺多钱，他们不给免费换，让我以旧换新补差价，也就是说，我需要再花5000元才能换新的。”刘女士说。

之后刘女士又给苹果售后打电话反映，对方要求把手机的照片发过去，并说交给工程部处理，但工程部好几天都没有音讯。“这件事已经严重影响了我的工作，手机里面的联系方式和3000张照片都没有了，这些照片中工作资料就占了一半。”

经过刘女士多次催促，苹果售后终于在6月14日上午将手机取走，并表示要先对手机的爆炸原因进行分析，如果是由于手机自身原因爆炸才给予赔偿和修理，如果是外部原因则由消费者自己承担责任。

从6月14日到现在，已经过去超过一个月的时间，但苹果方面始终没有给出解决方案，只是让消费者耐心等待。7月4日，刘女士告诉北京商报记者，苹果方面回应称，手机被第三方修理过，苹果拒绝进行任何免费修理和赔付，对于手机的爆炸原因，对方称不方便透露。

原来，刘女士第一次修理手机的地方并不是苹果官方的售后点，北京商报记者也没有在苹果官网上找到这个维修点。刘女士称，是在百度上查到的苹果客服电话4006798800，维修地址是客服给的。对此，苹果官方客服表示，只有4006668800才是苹果官方的电话。

那这是否意味着苹果可以不承担任何责任呢？资深维权律师郝俊波认为，不管手机有没有经过第三方维修，爆炸是在修理之前，苹果不能否认手机爆炸的事实，如果是因为手机自身原因引起的爆炸，责任还在苹果，这对消费者造成了人身安全的威胁，另外，消费者对手机爆炸的原因有知情权，苹果没有权利拒绝透露爆炸原因。

爆炸频繁

苹果手机爆炸的案例近几年屡见不鲜，不管是国内还是国外都时常传出各种问题，苹果品牌也不再像过去一样是质量的保证，开始走下坡路。

今年1月，苹果手机在欧洲发生了两次起火爆炸事故，其中发生在瑞士苏黎世的爆炸事件导致多人受伤，发生在西班牙瓦伦西亚一家苹果零售店的爆炸事故，造成店内烟雾缭绕，人员紧急疏散，消防队员和警方抵达现场。对于爆炸事故，苹果并未公开说明原因。

据《南华早报》报道，今年2月，香港国际金融中心购物中心一家苹果零售店发生电池爆炸事故，两名维修人员在吸入浓烟后感到身体不适，被送往医院救治。当时两人正在维修设备，突然电池就发生了爆炸，现场冒出滚滚浓烟。

除了手机产品，根据外媒报道，美国佛罗里达州一位名叫Jason Colon的用户在健身馆运动的时候，他佩戴的AirPods突然开始冒烟，所幸他及时意识到危险，并取下了耳机，之后看到一只AirPods有爆燃迹象。

苹果的产品一向是品质的保证，由于稳定的系统和细致的做工，苹果手机的保价期都比别的品牌长。但近两年开始，苹果的产品不断发生质量问题，包括“降速门”、“信号门”、“系统漏洞”等。

从去年底到今年初，苹果深陷“降速门”危机。不少网友曝出“苹果在降低旧款iPhone性能”的问题，并对旧款iPhone机型进行了测试，跑分降低，系统运行变慢。虽然此后苹果多次发表声明，表示不会为了让用户买新手机故意去降低iPhone体验感，并给出了解决方案，但广大消费者似乎并不买账，在多个国家对苹果公司提起诉讼。

“降速门”还没过去，今年2月，因部分iPhone 7无法正常联网，苹果公司又宣布召回措施。苹果公司确认，逻辑电路板上的某个组件发生故障，一小部分iPhone 7设备可能会在状态栏中显示“无服务”（即使在蜂窝移动信号覆盖范围内）。这些受影响的设备生产日期在2016年9月-2018年2月，售出地为中国内地、中国香港、中国澳门，日本和美国，涉及型号包括A1660、A1780、A1660、A1779。此外，越来越多的iPhone X用户反映，iPhone X在有电话接入时，手机屏幕没有任何反应。

未来难测

可以看到，几年的辉煌过后，苹果已经遭遇了“中年危机”。

对于苹果不断出现的质量问题，通信世界周刊总编辑刘启诚表示，苹果目前的用户基数持续增加，自然容易成为黑客的目标，所以漏洞频现；此外，为适应市场，苹果系统逐渐放开一些限制，这就为黑客攻击增加了更多的机会。从iOS 8系统开始，苹果输入法开放，这让一部分用户开始放弃越狱；iOS 9也增添了一些原来只有越狱用户才能享用的新功能，比如分屏。

另一方面，业内也有质疑，苹果手机降速是因为苹果想要加快消费者更换新机的速度，从而带动销量。

据独立市场分析公司易观国际（Canalys）的一份新报告，中国一季度智能电话出货量下降21%，降至9100万部。十大智能电话销售商中，有8家销售量出现下滑。苹果公司占据的第四名位置再次被本土品牌小米取代，而小米品牌在一季度的出货量增幅最大，达到37%，总共售出1200万部手机。据报告数据，2017年四季度时苹果公司在华出货量稍高于小米，位居行业第四名。

伴随着销量排名的下跌，苹果也下调了产品的出货量。此前，市场调研机构BlueFin Research Partners发布的最新消息称，苹果再次将iPhone X产量下调。分析指出，下调产品产量，与iPhone X销量不再快速提升有关。BlueFin在报告中表示：“我们在最近的核查中发现，苹果再次将生产目标下调，而且下调主要来自iPhone X。苹果iPhone X的生产目标下调600万部，曾经苹果为这款OLED设备制定了宏大的生产目标，到目前为止却已经下调7500多万部。”

尽管苹果公司的业绩依然亮眼，2018财年第二财季净利润增长、净营收增长，营收与利润数据亮眼，却仍然难掩库存压力大的事实。除了该财季5220万部的iPhone销量未达到华尔街分析师5300万部的预期，美国金融博客网站Zero Hedge指出苹果的产品库存同比增长了164%。研究机构Canalys数据也显示，该财季iPhone X出货量不足1400万部，低于上个季度的2900万部。

产业观察家洪仕斌指出，苹果近两年最致命的地方还是产品本身，与iPhone的经典款4S、5S相比，iPhone 8系列和iPhone X都极缺创新亮点，而苹果前几年能迅速崛起也是因为该品牌具有其他品牌没有的创新力。

洪仕斌认为，iPhone出货量陷入多年停滞，加上智能手机市场长远预期暗淡无光，有件事越来越明显：苹果需在iPhone之外寻找可持续增长动力。对于苹果来说，核心产品很难成为长远增长动力，因为整个PC、平板的增长已经很慢了。“随着以华为、小米、OPPO和vivo为代表的国产品牌优势持续扩大、占据安卓市场主导地位，苹果的市场挑战越来越大，如果连质量都保证不了，就可能走上三星Note 7事件的老路。”

北京商报记者 石飞月