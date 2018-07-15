iPhone 9机模曝光 设计上全部继承iPhone X基因

【TechWeb报道】7月15日消息，对于今年苹果的秋季发布会，有传言称今年苹果极有可能带来包括iPhone 9、iPhone X （2018）及iPhone X Plus在内的3款全新的iPhone。

前几天，苹果已向ECC成交了这3款iPhone的注册文件，其机身编码分别为A19xx、A209x、A210x，并注明这三款手机将会搭载iOS 12操作系统。

虽然具体参数细节尚不知晓，但正如此前一样，在发布前已有人通过3D打印的方式进行了机模的制作，从模型上来看，分别对应着6.1英寸与6.5英寸两个版本，其中6.1英寸的新iPhone搭载的将是LCD屏，而后者使用则为OLED屏幕，背部很可能搭载三个摄像头。

从整体设计来看，新iPhone与iPhone X 并无太大差异，均采用全面屏设计，接口也全部替换成了Lightning接口。此外据分析师称，虽然iPhone 9 和可能取消3D Touch功能，但会采用一种全新的传感器技术，能够直接在玻璃面板上集成触控单元，以此来减少厚度与成本。