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澳洲Reddy Go退出共享单车市场：每个会员赠两辆单车

澳洲Reddy Go退出共享单车市场：每个会员赠两辆单车
2018年07月10日 16:59 环球网
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　　原标题：澳单车品牌Reddy Go宣布退出共享单车市场

　　【环球网综合报道】据《澳大利亚财经见闻》7月10日报道，日前，澳大利亚共享单车公司Reddy Go宣布将退出市场，告知用户公司正在重组“商业模式，并计划向每个会员免费赠送两辆自行车”。

　　在位于悉尼亚历山德里亚(Alexandria)的仓储中心，数百辆破损严重的自行车排成一列，成堆的轮胎和零件散落在各处。工作人员不愿置评，只是表示这些自行车正在“回收”。

　　共享单车公司Reddy Go由悉尼科技大学(UTS)毕业生Donald Tang创建，并且得到了一家大型中国游戏应用开发商的支持，于2017年7月开始投放市场。

　　Reddy Go并不是第一家在澳大利亚“翻车”的共享单车公司。2018年早些时候，总部位于新加坡的oBike公司就宣布退出墨尔本市场。

　　澳大利亚新南威尔士州公平委员会(NSW Fair Trading)此前曾表示，某些共享单车不再运营令人们感到愤怒，因为这意味着数万澳大利亚用户面临数百万澳元的损失。

　　悉尼市政府表示，今后将继续定期与共享单车运营商交流其安全性，并且重新分配自行车在道路上的占比，同时规范共享单车服务行为准则。(实习编辑：马娜 审核：谭利娅)

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