电商平台200元能“人肉”出户籍，律师：情节严重构成犯罪

法制晚报·看法新闻7月10日消息，近日，男子摔死泰迪犬后家人接到死亡威胁，妻子甚至一度选择“割腕为狗偿命”一事，再次将“人肉搜索”推上风口浪尖。

法制晚报·看法新闻记者实测发现，仅仅通过微信账号，再借助搜索引擎等工具，短短10分钟内一个人的照片、电话号码、毕业院校及工作单位等信息就能全部被摸清。

此外，记者通过电商平台找到的商家宣称：个人户籍、婚姻关联、开房记录等什么都可以查询，价格从300元-2000元不等。而记者在支付200元要求查询户籍信息后，48小时后该商家提供了查询到的个人信息而且准确无误。

“人肉”实测

提供微信账号，搜出电话号码

“人肉搜索”是互联网时代新生词语，是网友对某一热点事件、负面人物或单位，通过互联网的手段与现实结合起来予以调查，从而集成出关于某个人或事件的准确信息的行为。它更多地利用人工参与来提纯搜索引擎提供的信息，其核心是“人找人、人问人、人碰人、人挤人、人挨人的关系型网络社区活动”。

据了解，“人肉搜索”起源于猫扑网，先是一人提问，然后八方回应。

凌云是一名互联网技术爱好者，同时也是社会工程学的业内人士，记者将自己的微信账号L12×××××提供给凌云，短短10分钟，他就将记者的个人照片、电话号码、毕业院校及工作单位等信息全部摸清。

凌云对记者说：“其实这只是非常简单的测试，利用常用的搜索引擎进行搜索，简单的5个步骤就可以搜索出你的个人信息，这主要是还是因为你缺乏网络安全意识造成的。但是并不是每个人都是几步就可以简单搜出的。”

凌云告诉记者，信息收集是围绕社交网络进行的，比如博客、朋友圈、空间等都可能泄露信息。而一个人的手机号码最容易查询到其信息。

“首先你提供给我的微信账号，我可以进行一个猜测，很多人的微信账号不是用自己的手机号码就是用QQ账号。你提供给我的微信账号里面的那一串数字，肯定不是你的电话号码，因为只有9位。那我就假定这个是你的QQ账号来进行测试。”

凌云接着将找到的信息，在各大网站的博客进行搜索。通过筛选，最后得到了记者的一博客账号，从中他发现了记者几年前留下的一条信息，信息中标注了手机号码。

公开售卖

电商平台找到“全能”商家，花200元查出户籍

“我刚才给你做的搜索，仅仅是简单的基础人肉，其限制性很大。如果加入一点技术手段，能得到的信息就更多了。”凌云告诉记者。

经过凌云提示，记者将手机号码在一家名为××007的网站内进行搜索，该网站只需要支付9元费用，就可以注册。随后可以通过搜索手机号码，将注册过的网站找出来。搜索结果显示，记者的手机号码共注册了14家网站，其中包括各大旅游、外卖以及社交网站等。

凌云告诉记者：“在这家网站上看到你注册了哪些网站，我就可以上这些网站去搜寻你的相关资料。说不定就有意想不到的收获。”

除此之外，记者又在一电商平台找到名为“全能王”的商家，其表示，在他这里，什么都可以查询。

“我发你一个表格，你可以看一下，这是我这里的查询项目，包括个人户籍、婚姻关联、开房记录、身份证大轨迹等33项服务。身份证大轨迹是一个打包的，里面有乘坐的火车、开房记录和网吧上网记录等。”这位商家向记者报价：查询个人户籍300元，全国开房记录1500元，身份证大轨迹2000元。

“全能王”表示，只需要身份证号码和手机号，他所提供的服务就都可以查询。但是因为现在查得严，查询结果需要等待48小时。

经过一番讨价还价，记者最终支付200元并提供了身份证号码要求查询户籍信息，48小时后“全能王”给记者发来了查询结果，而且个人信息准确无误。

业内揭秘

黑客及小网站泄露用户数据

凌云进行“人肉搜索”测试时，向记者提及“社工库”，社工意思就是社会工程，在黑客圈指一种黑客攻击以获取情报和信息的方法。网上的“人肉搜索”就是对社会工程的一种应用。而社工库就是一个数据资料集合库，各大网站用的资料数据搭建的数据库查询平台。

凌云表示，这类社工库网站的数据来自两方面。一是黑客“爆库”，意思就是指黑客攻击网站后，窃取并下载网站数据库的行为。二就是一些不负责任的小网站，出卖用户数据。现在很多用户在多个平台上都用一个密码，所以有时候社工库的团队买下一些小网站的用户信息后，经过加工也能去牟利。

“社工库可以查询群关系，挖掘对方所在的群，有可能是同城或者班级交流群、公司交流群等。查询老密码，实现账号申诉，撞库攻击。”凌云告诉记者。对目标收集信息是第一步，如果达到瓶颈可以从目标身边的朋友下手。

“如果有对方的QQ号码，进入其空间，你或许就能得到亲戚、好友、喜欢的人、同学等信息。还能通过查询IP地址，做钓鱼网站，发木马等做深层‘人肉’。你的住所、单位都是有可能泄露的，除非你不上网，什么都不干。”凌云说。

律师解读

不当“人肉搜索” 情节严重构成犯罪

周兆成律师接受法制晚报·看法新闻记者采访时称：在网络生活中，那些出于“寻找失踪亲友、帮助病人输血”等目的，而适度公布他人个人信息的“人肉搜索”无可厚非，这样的“人肉搜索”能够有效地整合网群力量，调动网民的积极性，以最快的速度获得所需要的信息资源。

根据中国互联网络信息中心发布的统计报告显示，截至2017年12月，我国网民规模达7.72亿，如此庞大的网络用户如果正确利用“人肉搜索”进行监督检举，借助网络快捷、方便的优势，可以对违反社会公益和社会道德行为进行强有力的监督，同时也能快速地挖出隐藏在暗处的违法犯罪分子。

但是，由于网络的匿名以及网络语言的随意性、盲目性这些特点，“人肉搜索”很容易引发网络暴力和网络攻击。而不当的“人肉搜索”会造成侵权，严重的会构成犯罪。

侵权行为人在进行“人肉搜索”时，会在互联网上公布他人的个人信息和隐私，不仅直接侵害了他人隐私权，还会间接侵害他人名誉权，甚至可能发展到侵害他人人格尊严、财产、个人生活安宁等合法权益。

而有些“人肉搜索”涉及的不仅仅是网络侵权问题，还有可能涉及到刑事犯罪，网友通过互联网公开他人电话号码、身份证号码等信息的行为，从行为性质上来看属于“侵犯公民个人信息”，若达到“情节严重”的入罪标准，则构成侵犯公民个人信息罪。利用“人肉搜索”产生的结果去批评、胁迫当事人，如果导致当事人精神错乱、轻生，或者将产生的网络暴力转移到线下，造成严重法律后果的，就会涉嫌诽谤罪、侮辱罪乃至故意伤害罪。

参与者应承担相应责任

周兆成律师表示，在司法实践中“人肉搜索”一旦发生侵权、违法甚至犯罪行为；首先由网站服务的运营者、论坛的管理员和“人肉搜索”的发起者来承担责任，因为网站提供“人肉搜索”，这是一种商业模式，其网站服务的运营者、论坛的管理员理应承担法律责任。

其次，如果能够查找到具体的侵权人，那么具体的侵权人也应该承担相应的责任，但是实践中，由于“人肉搜索”参与者的人数庞大，涉及面极为广泛，而且众多参与者都使用的是虚拟的网名，无法核实其真实身份，导致追究起来很困难。

周兆成律师说，一个知名网站每天的点击量和留言至少过千万，如此浩大的信息量，网站服务的提供者要加大对其平台上的信息进行审核，对涉嫌侵权信息进行及时删除和屏蔽；在事件露出苗头的时候，要及时予以制止，以及采取相应的处罚措施。

此外，非常重要的是广大网络用户要有“言责自负”的责任心，上网也应遵守法律，如果要举报不法行为，可以通过正当途径寻求有关部门帮助。切记互联网不是法外之地。

（原题为《网上花费200元 竟能“人肉”出户籍》）