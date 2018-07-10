新浪科技> 滚动新闻 > 正文

电商平台200元能“人肉”出户籍，律师：情节严重构成犯罪

电商平台200元能“人肉”出户籍，律师：情节严重构成犯罪
2018年07月10日 15:11 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
电商平台200元能“人肉”出户籍，律师：情节严重构成犯罪
刘艺龙/法制晚报·看法新闻
法制晚报·看法新闻7月10日消息，近日，男子摔死泰迪犬后家人接到死亡威胁，妻子甚至一度选择“割腕为狗偿命”一事，再次将“人肉搜索”推上风口浪尖。

法制晚报·看法新闻记者实测发现，仅仅通过微信账号，再借助搜索引擎等工具，短短10分钟内一个人的照片、电话号码、毕业院校及工作单位等信息就能全部被摸清。

此外，记者通过电商平台找到的商家宣称：个人户籍、婚姻关联、开房记录等什么都可以查询，价格从300元-2000元不等。而记者在支付200元要求查询户籍信息后，48小时后该商家提供了查询到的个人信息而且准确无误。

“人肉”实测

提供微信账号，搜出电话号码

“人肉搜索”是互联网时代新生词语，是网友对某一热点事件、负面人物或单位，通过互联网的手段与现实结合起来予以调查，从而集成出关于某个人或事件的准确信息的行为。它更多地利用人工参与来提纯搜索引擎提供的信息，其核心是“人找人、人问人、人碰人、人挤人、人挨人的关系型网络社区活动”。

据了解，“人肉搜索”起源于猫扑网，先是一人提问，然后八方回应。

凌云是一名互联网技术爱好者，同时也是社会工程学的业内人士，记者将自己的微信账号L12×××××提供给凌云，短短10分钟，他就将记者的个人照片、电话号码、毕业院校及工作单位等信息全部摸清。

凌云对记者说：“其实这只是非常简单的测试，利用常用的搜索引擎进行搜索，简单的5个步骤就可以搜索出你的个人信息，这主要是还是因为你缺乏网络安全意识造成的。但是并不是每个人都是几步就可以简单搜出的。”

凌云告诉记者，信息收集是围绕社交网络进行的，比如博客、朋友圈、空间等都可能泄露信息。而一个人的手机号码最容易查询到其信息。

“首先你提供给我的微信账号，我可以进行一个猜测，很多人的微信账号不是用自己的手机号码就是用QQ账号。你提供给我的微信账号里面的那一串数字，肯定不是你的电话号码，因为只有9位。那我就假定这个是你的QQ账号来进行测试。”

凌云接着将找到的信息，在各大网站的博客进行搜索。通过筛选，最后得到了记者的一博客账号，从中他发现了记者几年前留下的一条信息，信息中标注了手机号码。

公开售卖

电商平台找到“全能”商家，花200元查出户籍

“我刚才给你做的搜索，仅仅是简单的基础人肉，其限制性很大。如果加入一点技术手段，能得到的信息就更多了。”凌云告诉记者。

经过凌云提示，记者将手机号码在一家名为××007的网站内进行搜索，该网站只需要支付9元费用，就可以注册。随后可以通过搜索手机号码，将注册过的网站找出来。搜索结果显示，记者的手机号码共注册了14家网站，其中包括各大旅游、外卖以及社交网站等。

凌云告诉记者：“在这家网站上看到你注册了哪些网站，我就可以上这些网站去搜寻你的相关资料。说不定就有意想不到的收获。”

除此之外，记者又在一电商平台找到名为“全能王”的商家，其表示，在他这里，什么都可以查询。

“我发你一个表格，你可以看一下，这是我这里的查询项目，包括个人户籍、婚姻关联、开房记录、身份证大轨迹等33项服务。身份证大轨迹是一个打包的，里面有乘坐的火车、开房记录和网吧上网记录等。”这位商家向记者报价：查询个人户籍300元，全国开房记录1500元，身份证大轨迹2000元。

“全能王”表示，只需要身份证号码和手机号，他所提供的服务就都可以查询。但是因为现在查得严，查询结果需要等待48小时。

经过一番讨价还价，记者最终支付200元并提供了身份证号码要求查询户籍信息，48小时后“全能王”给记者发来了查询结果，而且个人信息准确无误。

业内揭秘

黑客及小网站泄露用户数据

凌云进行“人肉搜索”测试时，向记者提及“社工库”，社工意思就是社会工程，在黑客圈指一种黑客攻击以获取情报和信息的方法。网上的“人肉搜索”就是对社会工程的一种应用。而社工库就是一个数据资料集合库，各大网站用的资料数据搭建的数据库查询平台。

凌云表示，这类社工库网站的数据来自两方面。一是黑客“爆库”，意思就是指黑客攻击网站后，窃取并下载网站数据库的行为。二就是一些不负责任的小网站，出卖用户数据。现在很多用户在多个平台上都用一个密码，所以有时候社工库的团队买下一些小网站的用户信息后，经过加工也能去牟利。

“社工库可以查询群关系，挖掘对方所在的群，有可能是同城或者班级交流群、公司交流群等。查询老密码，实现账号申诉，撞库攻击。”凌云告诉记者。对目标收集信息是第一步，如果达到瓶颈可以从目标身边的朋友下手。

“如果有对方的QQ号码，进入其空间，你或许就能得到亲戚、好友、喜欢的人、同学等信息。还能通过查询IP地址，做钓鱼网站，发木马等做深层‘人肉’。你的住所、单位都是有可能泄露的，除非你不上网，什么都不干。”凌云说。

律师解读

不当“人肉搜索” 情节严重构成犯罪

周兆成律师接受法制晚报·看法新闻记者采访时称：在网络生活中，那些出于“寻找失踪亲友、帮助病人输血”等目的，而适度公布他人个人信息的“人肉搜索”无可厚非，这样的“人肉搜索”能够有效地整合网群力量，调动网民的积极性，以最快的速度获得所需要的信息资源。

根据中国互联网络信息中心发布的统计报告显示，截至2017年12月，我国网民规模达7.72亿，如此庞大的网络用户如果正确利用“人肉搜索”进行监督检举，借助网络快捷、方便的优势，可以对违反社会公益和社会道德行为进行强有力的监督，同时也能快速地挖出隐藏在暗处的违法犯罪分子。

但是，由于网络的匿名以及网络语言的随意性、盲目性这些特点，“人肉搜索”很容易引发网络暴力和网络攻击。而不当的“人肉搜索”会造成侵权，严重的会构成犯罪。

侵权行为人在进行“人肉搜索”时，会在互联网上公布他人的个人信息和隐私，不仅直接侵害了他人隐私权，还会间接侵害他人名誉权，甚至可能发展到侵害他人人格尊严、财产、个人生活安宁等合法权益。

而有些“人肉搜索”涉及的不仅仅是网络侵权问题，还有可能涉及到刑事犯罪，网友通过互联网公开他人电话号码、身份证号码等信息的行为，从行为性质上来看属于“侵犯公民个人信息”，若达到“情节严重”的入罪标准，则构成侵犯公民个人信息罪。利用“人肉搜索”产生的结果去批评、胁迫当事人，如果导致当事人精神错乱、轻生，或者将产生的网络暴力转移到线下，造成严重法律后果的，就会涉嫌诽谤罪、侮辱罪乃至故意伤害罪。

参与者应承担相应责任

周兆成律师表示，在司法实践中“人肉搜索”一旦发生侵权、违法甚至犯罪行为；首先由网站服务的运营者、论坛的管理员和“人肉搜索”的发起者来承担责任，因为网站提供“人肉搜索”，这是一种商业模式，其网站服务的运营者、论坛的管理员理应承担法律责任。

其次，如果能够查找到具体的侵权人，那么具体的侵权人也应该承担相应的责任，但是实践中，由于“人肉搜索”参与者的人数庞大，涉及面极为广泛，而且众多参与者都使用的是虚拟的网名，无法核实其真实身份，导致追究起来很困难。

周兆成律师说，一个知名网站每天的点击量和留言至少过千万，如此浩大的信息量，网站服务的提供者要加大对其平台上的信息进行审核，对涉嫌侵权信息进行及时删除和屏蔽；在事件露出苗头的时候，要及时予以制止，以及采取相应的处罚措施。

此外，非常重要的是广大网络用户要有“言责自负”的责任心，上网也应遵守法律，如果要举报不法行为，可以通过正当途径寻求有关部门帮助。切记互联网不是法外之地。

（原题为《网上花费200元 竟能“人肉”出户籍》）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有