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女子购物信息遭泄露 被假客服报准确信息骗走12万

女子购物信息遭泄露 被假客服报准确信息骗走12万
2018年07月10日 14:13 新京报
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　　近日，郝女士在某电商平台购物后，收到了假冒“客服人员”打来的电话，从而掉入电信诈骗陷阱，被骗12万余元，同时记者发现，与郝女士经历类似的消费者还有不少，其中最多者被骗30余万元。7月10日，涉事电商平台方面回复称，经查这些消费者账号都存在异常登录情况，怀疑遭到不法分子“撞库”。

　　“客服人员”报准确信息 女子被骗12万

　　郝女士今年3月底花29元在电商平台一旗舰店内购买了一个手机支架。6月4日，她接到一个声称为“某电商客服”的电话，对方询问她是否曾在3月底购买一手机支架，颜色、价格等消息准确无误，随后又称因工作人员失误操作将郝女士加入到“钻石会员”，如不取消，每月会自动扣除绑定银行卡500元。

　　“我第一反应肯定是要取消，对方就说把我转给一个银行企业专线，说配合银行客服可以取消。”为了取消所谓的“钻石会员”，郝女士多次配合“银行客服”输入验证码、点开链接、转账给“客服经理”、还在对方的诱导下贷了款。郝女士说，因对方一直在催促她，她慌乱之中就跟着对方的提示走，等反应过来时，已经被骗走了好多钱。

　　郝女士提供的截图显示，她多次向“客服代表”张某的银行卡转账，金额从7万元到5千多元不等，共计12万余元。事后，她向奥运村派出所报了警。立案告知书显示，6月11日，北京市公安局朝阳分局认为此案符合立案标准，已立案侦查。

　　郝女士的经历并不罕见，近期有不少网友反映曾在购物后接到电信诈骗电话，坠入“圈套”后遭遇金钱损失，其中一名消费者损失30余万元。记者发现，这些消费者从电商自营和第三方商家购物，购买的产品五花八门，包含化妆品、日用品、衣服等，消费者无一不是接到“客服人员”以各种理由打来的电话。事发后，消费者都报警处理，记者统计发现，目前有7人获得受案回执。

　　电商平台：十几个账户均异常登录

　　7月10日下午，涉事电商平台相关负责人回应新京报记者称，经技术部门调查，发现这十几名用户的账户均存在异常登录，且都是通过邮箱账户进行登录。“具体来说，用户的邮箱账户(用户名和密码)可能由于信息安全保护较弱，被不法分子盗取，不法分子在获取账户信息后，使用撞库的方法在有交易属性的网站(如电商)，尝试登录并获取用户的交易记录，进而冒充客服人员实施诈骗。”

　　该负责人也提示，电商平台、品牌方及商家不会以任何理由让消费者转账或者点击链接退款，也不会用手机号、官方400电话、或短信等方式联系消费者办理转账、退款。如遇此情况建议消费者立即报警，京东将积极配合警方调查，帮助消费者早日挽回损失。

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