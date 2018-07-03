中国网约车用户规模达1.85亿 滴滴满意度排名垫底

原标题：2018年5月专车市场研究报告

来源：极光大数据

极光观点：截至2018年5月底，网约车App市场渗透率为16.9%，用户规模为1.85亿。滴滴出行在用户中知名度最高，神州专车、首汽约车、位列二三位专车。用户更喜欢接送机/车站、预约用车和为他人叫车。神州专车用户满意度最高，用户向亲友同事推荐此平台的意愿也高于其他专车平台。

一、市场概况

国内共享出行市场主要分共享单车和共享汽车，在共享汽车出行中，根据服务类型又可分为包括分时租赁在内的汽车租赁和网约车。

目前主流网约车平台运营模式多采用B2C与C2C相结合方式，神州专车和首汽约车以自营的B2C模式为主，并吸引私家车加盟，易到和滴滴出行以私家车C2C模式为主，并配有少量自营车队。

网约车的兴起主要源于传统出行方式越来越难以满足社会经济发展背景下的个性化、高质量出行需求。而互联网、大数据、移动智能终端、基于LBS技术服务的发展，则为其提供技术支撑。

网约车服务指符合条件的驾驶员和车辆通过网约车平台为用户提供非巡游的预约出租汽车的服务。

专车定位中高端市场，相对于快车，它对驾驶员、服务、车辆要求更高。

2016年7月，国家相关部门发布《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》对网约车市场进行监管，此办法强调专车平台运营管理责任，并对车辆硬件质量和驾驶员水平做出了明确规定。

滴滴出行、易到为综合性平台，除专车外还包括其他类型订单，而神州专车、首汽约车则主要以中高端专车市场为主。

目前各平台的专车产品中，除了立即用车、预约用车、包车、接送机等服务外，还提供多种定制化服务，以优化乘客体验，提升竞争力。

头部平台渐趋稳定，行业竞争从“拼补贴”转向“拼服务”的下半场。

二、运营数据

极光大数据显示，截至2018年5月最后一周，网约车App整体渗透率为16.9%，用户规模达到1.85亿；2017年8月以来，网约车市场增长趋于稳定。

拥有快车、专车、顺风车等多种出行业务的滴滴出行App渗透率数据优势明显，截至2018年5月31日，其App市场渗透率为13.82%。

极光大数据显示，滴滴出行2018年5月MAU为9191万，是唯一一款MAU为千万级的App。

近一年以来，除易到MAU持续下滑，滴滴出行、神州专车、首汽约车变化幅度不大，这与国内趋于稳定的网约车市场有关。

极光大数据显示， 2018年5月，滴滴出行月均DAU为1504.4万，神州专车和首汽约车分别为31.2万、20.7万，缺少快车、顺风车的数据，主打中高端专车市场的平台DAU数据均不高。

三、用户画像

神州专车男性用户占比最高，为73.8%。

包含快车业务的综合性出行平台女性比例偏高，滴滴出行最高为37.1%。

26-35岁用户为各网约车App用户主要年龄段。

从更具消费能力的36岁及以上年龄段看，主打中高端市场的神州专车（36%）、首汽约车（27.7%）的用户占比远超综合平台滴滴出行的10.3%。最早专注高端用户的易到（29.7%）36岁及以上用户比例也比较高。

网约车用户更多集中于一线、新一线和二线城市，覆盖范围更广的滴滴出行、神州专车、易到用户来源更多元化，首汽约车则把有限精力聚焦更具出行需求的大城市。首汽约车二线城市及以上用户占比89%。

得益于珠三角城市群以及深圳、广州两个一线城市的拉动，广东省用户在各网约车App中占比均比较高。

三成首汽约车用户来自北京，易到用户中15.7%来自上海。

北京、上海在各网约车App用户的城市分布占比中基本位于前两位。

除一线城市占比均比较高之外，成都位居滴滴出行用户中第三位，哈尔滨位居首汽约车用户中第二。

各网约车App用户均比较偏好京东和携程旅行。

四、用户态度

极光调研发现，滴滴出行在网约车用户中知名度最高，超过九成的网约车用户知道此平台，神州专车知名度仅低于滴滴出行。

在专车用户满意度方面，用户对神州专车满意度最高，首汽约车位居第二，而滴滴出行用户满意度垫底。

有半数未使用过滴滴出行的专车用户表示，接下来会考虑使用此平台服务，这或与滴滴出行高知名度有关。

在受用户关注的用车安全方面，神州专车用户满意度最高。

神州专车、首汽约车和滴滴出行的专车用户都对接送机/车站、预约用车和为别人叫车这三项人性化服务最为满意；易到用户对“收藏司机、优先选派”评分最高。

五、用户使用习惯

极光调研发现，工作日专车用户活跃时间并不局限于通勤时间段，早晚与夜间用车情况相对均衡。

周末及节假日，超过半数专车用户会在晚间20-24点出行，约三成专车用户会在中午12-14点出行。

在个人和家庭出行场景下，滴滴出行和易到用户是外出购物/娱乐/餐饮的首选，神州专车和首汽约车最常使用于接送亲友。

恶劣天气/紧急情况上下班也是用户使用专车的重要场景之一。

接送客人和本地公务/商务出行是各平台用户使用专车的重要商务情景。

超半数神州专车用户会在外地公务/商务出差情况下使用此平台专车。

报告说明

1。数据来源

极光大数据，源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iApp平台针对各类移动应用的长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析；调研数据，通过极光调研平台进行网络调研，共回收有效问卷512份，执行周期为2018年5月。

2。数据周期

报告整体时间段：2017.05-2018.05；具体数据指标请参考各页标注。

3。数据指标说明

该报告仅选取滴滴出行、神州专车、易到和首汽约车四款专车App。

4。法律声明

极光大数据所提供的数据信息系依据大样本数据抽样采集、小样本调研、数据模型预测及其他研究方法估算、分析得出，由于方法本身存在局限性，极光大数据依据上述方法所估算、分析得出的数据信息仅供参考，极光大数据不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与极光大数据无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。

5。报告其他说明

极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力，对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察，敬请期待。