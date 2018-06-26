外媒：美团香港IPO拟估值600亿美元 较去年增长1倍

原标题：外媒：美团点评香港IPO拟实现600亿美元估值 较去年增长1倍

【TechWeb报道】6月26日消息，据国外媒体报道，美团点评已向港交所提交了IPO（首次公开募股）申请，两位知情人士透露，该集团投资者的估值目标约为600亿美元。

而这一数字将相当于去年10月时估值的两倍。去年10月，腾讯牵头提供的一轮40亿美元融资，使美团点评的总估值达到约300亿美元。

招股书披露，美团点评2015年、2016年、2017年的营业收入分别为40亿元、130亿元、339亿元。与此同时，2015年、2016年、2017年的的亏损额分别为105亿元、58亿元、190亿元，经营亏损分别为84.7亿元、62.5亿元、38.26亿元。

排除过往融资发给股东的“可转换可赎回优先股”公允价值增加而带来的“非经营性亏损”，美团点评2015年、2016年、2017年经调整亏损净额分别为59亿元、54亿元、29亿元。

在具体的经营数据方面，招股书显示，2017年平台完成的交易笔数超过58亿，交易额达3570亿元，交易用户数为3.1亿。