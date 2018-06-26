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软银日本无线运营子公司最快下月在东京申请IPO

软银日本无线运营子公司最快下月在东京申请IPO
2018年06月26日 15:35 TechWeb
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　　原标题：软银日本无线运营子公司最快下月申请在东京证交所IPO

　　【TechWeb报道】6月26日消息，据国外媒体报道，软银集团的日本无线运营子公司，最快下月申请在东京证券交易所上市。

　　就用户而言，软银日本无线运营子公司目前是日本第三大无线运营商，外媒在报道中表示，最快下月申请之后，其是可能年底在东京证券交易所的主板上市。

　　在截止今年3月份的上一财年，软银日本无线运营子公司的运营利润约为61.8亿美元，产生的自由现金流约为5000亿日元。

　　无线运营子公司上市，目的是为筹集资金，使软银集团继续向一家投资公司转变。

　　在过去的几年，软银在对公司的品牌进行重塑，开始将公司转变成一家投资公司，在2017年发起成立了专注科技方面投资的愿景基金，在2016年也收购了英国芯片设计厂商ARM。

　　备受关注的软银科技愿景基金，是由软银董事长孙正义与沙特公共投资基金在2016年年底联合发起、在去年5月正式成立，计划募集1000亿美元的资金，在成立时就已经募集到了930亿美元，苹果、富士康、高通等众多公司都向这一基金注入了资金。

　　软银科技愿景基金自成立以来，已经投资了人工智能和物联网方面的大约30家公司，今年2月初外媒的报道表明，其投资已经超过了350亿美元。（辣椒客）

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