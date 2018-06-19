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尘埃落定 腾讯在新加坡赢得“怪物城堡”商标案

尘埃落定 腾讯在新加坡赢得“怪物城堡”商标案
2018年06月19日 14:36 环球网
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　　原标题：尘埃落定 腾讯在新加坡赢得商标案

　　据新加坡《海峡时报》6月19日报道称，关于腾讯控股公司在新加坡注册“怪物城堡”(Monster Castle)商标一案，能量饮料制造商怪物能源公司(MEC)未能胜诉。

　　能量饮料制造商怪物能量公司未能阻止中国腾讯控股公司在新加坡注册怪物城堡商标。商标注册主管Gabriel Ong否决了MEC的反对意见，他指出，因MEC反对腾讯将商标注册为“怪物”，该公司第四次提起诉讼，并参与法庭听证会。上周，新加坡知识产权局的听证官Ong给出决定理由时称，“我可以实事求是地说：比起先前案例中的商标，该申请商标与怪物能量的区别更大”。Ong注意到这两个商标在视觉上各不相同，商标中的第二个词“能量”和“城堡”在对比中扮演了“重要角色”。

　　在腾讯提供的众多服务中，其门户网站QQ和微信应用程序最为有名，腾讯在2015年申请注册新加坡怪物城堡商标。该商标与其游戏怪物城堡联系在一起，据说是世界上首个战略塔防类游戏，它要求玩家以一种战略方式建造塔，以抵御敌人的攻击，摧毁对方基地。(实习编译：尹彩虹 审稿：李宗泽)

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